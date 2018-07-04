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Satış çözümleri üretecek

Gayrimenkul sektöründe satış ve pazarlama alanında 20 yıla yakın deneyimi olan Soner Keleş, potansiyel müşterilere ulaşmak, başarılı projelere imza atmak ve daha fazla kâr elde etmek isteyen firmalar için satış çözümleri üretmeye dönük yeni bir çalışmaya odaklandı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:21
Satış çözümleri üretecek

Gayrimenkul sektöründe satış ve pazarlama alanında 20 yıla yakın deneyimi olan Soner Keleş, potansiyel müşterilere ulaşmak, başarılı projelere imza atmak ve daha fazla kâr elde etmek isteyen firmalar için satış çözümleri üretmeye dönük yeni bir çalışmaya odaklandı. Konut satış ve pazarlamasında yapılan birçok hatanın başarısız sonuçlar, zaman kaybı ve ciddi maliyetler oluşturduğuna dikkat çeken Keleş, “Hiç bir başarı tesadüfi olmadığı gibi bu konu bir çok gayrimenkul geliştiricisi tarafından göz ardı ediliyor. Yapacağımız çalışmalarla, sektör temsilcilerinin ihtiyaçlarına cevap veren, pazarlama ve satış süreçlerinin operasyonu ve yönetiminde hizmet sunan bir yaklaşım içinde olacağız” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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