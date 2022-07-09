Kurban bayramıyla birlikte yurdun dört bir yanından ‘Kaçan kurbanlık’ haberleri gelmeye başladı. Peki, kaçan kurbanlık hayvan bulunmazsa ne olur?

Satın alınan kurbanlık kaçar bulunmazsa ne yapılır Diyanet?

İslam büyükleri fakir kimsenin, kurbanlığı kaybolduğunda yenisini almasının zorunlu olmadığını ifade ediyor. Şayet kişi tekrar bir kurbanlık alırsa bir borca girmiş ve adak yapmış olacak. Bu sebeple ikinci bir hayvan alındıysa mutlaka kesilmelidir. Zengin kimse kaybolan kurbanlığın yerine yenisini almak zorunda değildi. Ancak ikinci bir kurbanlık alındıysa alınan hayvan kesilmelidir.

Satın alınan kurbanlık ölürse ne yapılır?

Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi hâlinde satın alan kişinin maddi durumuna göre farklı hüküm uygulanır. Şayet kişi varlıklı ise, başka bir hayvanı kurban olarak keser. Çünkü kendisine vacip olan kurbanı kesmiş değildir. Fakat yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur. Çünkü yoksula kurban vacip değildir, satın almakla, satın aldığı hayvanı kesmeyi kendisine vacip kılmıştır. Aldığı hayvan ölünce, vücûbiyet düşer ve yenisini almak gerekmez (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 160; Kâsânî, Bedâi‘, V, 66).