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Ekonomi Satılık ev fiyatları| Kiralar ne kadar oldu?
Ekonomi

Satılık ev fiyatları| Kiralar ne kadar oldu?

Ev almak için ne kadar gerekli? Pek çok kişi bütün bir ömür boyu çalışıp kendi evinin sahibi olmak ister. Bu sebeple vatandaşlar birikimlerine uygun dairelerin fiyatlarını araştırıyor. Peki, ev kiraları ne kadar? İstanbul en uygun kiralık evler nerede?

Yeniakit Publisher
2021-03-21 18:48:00 -
Satılık ev fiyatları| Kiralar ne kadar oldu?

Büyükşehirlerde kaç paraya ev alınır? Milyonlarca kişinin en büyük hayali kendi evine sahip olmak. Bu sebeple yıllar yılı birikim yapanlar bütçelerine uygun daireleri araştırıyor. Peki, Ankara'da kiralık evler ne kadar?

Satılık ev fiyatları| Kiralar ne kadar oldu?

Ev fiyatları; yapının yaşına, bulunduğu konuma, oda sayısına, tapu durumuna ve ısıtma şekline göre farklılık gösteriyor. Genellikle büyükşehirlerde ve şehir merkezlerinde ev fiyatları daha yüksek oluyor. Şehir merkezlerinde ise kiralar da yüksek. İstanbul’da kira fiyatlarına göz attığımızda ilçe ve dairenin durumuna göre rakamlar 600 ila 10.000 lira arasında farklılık gösteriyor. Ev ilanlarına göz atarken son derece dikkatli olmanızda yarar var. Online işlemlerle ev kiralayan bazı kişiler ciddi vurgun yaparak vatandaşları mağdur ediyor. Bu sebeple attığınız adıma dikkat etmeniz son derece önemli.

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