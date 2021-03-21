Büyükşehirlerde kaç paraya ev alınır? Milyonlarca kişinin en büyük hayali kendi evine sahip olmak. Bu sebeple yıllar yılı birikim yapanlar bütçelerine uygun daireleri araştırıyor. Peki, Ankara'da kiralık evler ne kadar?

Satılık ev fiyatları| Kiralar ne kadar oldu?

Ev fiyatları; yapının yaşına, bulunduğu konuma, oda sayısına, tapu durumuna ve ısıtma şekline göre farklılık gösteriyor. Genellikle büyükşehirlerde ve şehir merkezlerinde ev fiyatları daha yüksek oluyor. Şehir merkezlerinde ise kiralar da yüksek. İstanbul’da kira fiyatlarına göz attığımızda ilçe ve dairenin durumuna göre rakamlar 600 ila 10.000 lira arasında farklılık gösteriyor. Ev ilanlarına göz atarken son derece dikkatli olmanızda yarar var. Online işlemlerle ev kiralayan bazı kişiler ciddi vurgun yaparak vatandaşları mağdur ediyor. Bu sebeple attığınız adıma dikkat etmeniz son derece önemli.