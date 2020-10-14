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Ekonomi Satılık daire fiyatları
Ekonomi

Satılık daire fiyatları

En ucuz daire fiyatları, konut fiyatları ne kadar? Satılık daire İstanbul. Satılık daire İstanbul Avrupa yakası fiyatı ne kadar? En çok hangi ilde konut satışı yapılmakta? İşte satılık daire, kiralık daire fiyatları ile satılık daire ilanları-satılık ev fiyatları.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:45:00 - 2020-10-14 10:46:10
Satılık daire fiyatları

Korona salgını daire fiyatlarını da etkiledi. Salgının ilk görüldüğü aylarda konut satışları durma noktasına gelirken, koronadan korunmak için kalabalıktan uzak, sakin yerlere yoğun ilgi söz konusu oldu. Özellikle de yazlık evler, bahçeli müstakil evlerde talep patlaması oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak-ağustos arasındaki konut satışlarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, en çok konut satışının yapıldığı ilçe İstanbul Esenyurt oldu. Esenyurt’ta 23 bin 79 adet konut satışı gerçekleştirildi. En çok konut satışının yapıldığı ikinci ilçe ise Ankara’dan geldi. Çankaya’da 18 bin 978 adet konut satışı gerçekleştirilirken, Çankaya’yı 18 bin 100 ile Keçiören, 14 bin 381 ile Mamak ve 13 bin 630 adet konut satışı ile Etimesgut takip etti.

Antalya’nın Kepez ilçesi 13 bin 618 adet konuş satışında altıncı sırayı kaparken, Ankara Yenimahalle 13 bin 559 ile yedinci, Bursa Nilüfer 12 bin 585 ile sekizinci, Konya Selçuklu 10 bin 720 ile dokuzuncu, Gaziantep Şahinbey 10 bin 488 adetle onuncu sırada geldi.

En çok konut satışı yapılan iller?

En çok konut hangi illerde satılıyor? Yine TÜİK’in verilerine göre, en çok konut satışı Ankara, İstanbul, Antalya, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Eskişehir, Konya ve Bursa illerinde yaşandı. 

Konut satışı hangi ilçede daha çok?

Daire fiyatları ne kadar?

Daire fiyatları iline göre, bölgesine göre ve konumuna göre fiyatlarda artış söz konusudur. 2+1 daire fiyatları 120 bin TL’ye de var 200 bin, 250 bin, 300 bin TL ve üzerine de var. Daire fiyatları en çok sıfır ve ikinci el oluşuna görede fiyatlarda farklılık göstermekte.

İstanbul daire fiyatları metrekare fiyatı: 3.865 TL 

İzmir daire fiyatları metrekare fiyatı: 3.095 TL

Antalya daire fiyatları metrekare fiyatı: 2.820 TL

Aydın daire fiyatları metrekare fiyatı: 2.668 TL

Bursa daire fiyatları metrekare fiyatı: 2.254 TL

Eskişehir daire fiyatları metrekare fiyatı: 2.204 TL

Manisa daire fiyatları metrekare fiyatı: 2.164 TL

Kocaeli daire fiyatları metrekare fiyatı: 2.138 TL

Adana daire fiyatları metrekare fiyatı: 1.945 TL

Hatay daire fiyatları metrekare fiyatı: 1.500 TL

Diyarbakır daire fiyatları metrekare fiyatı: 1.468 TL

Şanlıurfa daire fiyatları metrekare fiyatı: 1.262 TL

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