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Gündem Satamadığı çilekleri yere dökünce tepki yağdı!
Gündem

Satamadığı çilekleri yere dökünce tepki yağdı!

Kilolarca çileği, '10 liradan, 3 liraya indirdik yine satılmadı' diyerek yere döküp videosunu çeken pazar esnafına, sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 18:49:00 -
Satamadığı çilekleri yere dökünce tepki yağdı!

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeniemek Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü.

Pazarda çilek tezgahı açan esnaf, gün sonunda satılmadığı gerekçesiyle kilolarca meyveyi yere döktü.

"3 liraya indirdik alan olmadı"

Çileklerin dökülme anı ve sonrasının yer aldığı videoyu sosyal medyaya yükleyip, “Vatandaşımız esnafın halinden anlar da yardımcı olur biraz. Pazardan alışveriş yapsınlar lütfen. Yazıktır, 10 liralık çileği 3 liraya verdik satılmadı ve son hali bu. Marketleri değil, bizi seçsinler." yazılı not ile paylaşan pazarcı, vatandaşların tepkisini çekti.

"Çürüdükten sonra 3 TL'ye kim alır"

Tepkili olan sosyal medya kullanıcıları,“Gösteriş yapacağınıza fakir fukaraya dağıtın. Arkadaşım sen de sabah akşam farklı fiyat belirlemeyeceksin. 7,5 liraydı, öğleden sonra 3 liraya indiren görmedim. Tezgahta çürüyene kadar 20 TL, çürüdükten sonra 3 TL kim alır. Gram gram tartıp içindeki 1 fazla çileği bile alıyorsunuz ama iş şova gelince hepsini yere döküyorsunuz günah." gibi yorumlarda bulundu.

 

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