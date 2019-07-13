Sason’da çöp konteynerleri dezenfekte edildi Batman’ın Sason ilçesinde, belediye ekipleri tarafından çöp konteynerlerinin çevresinde oluşan pis kokuların giderilmesi ve çevresinde aratan haşerelerin temizlenmesi için dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Batman’ın Sason ilçesinde, belediye ekipleri tarafından çöp konteynerlerinin çevresinde oluşan pis kokuların giderilmesi ve çevresinde aratan haşerelerin temizlenmesi için dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Sason İlçe Belediyesi’nden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, belediyenin temizlik işleri ve ilaçlama ekiplerinin ilçe genelinde bulunan bütün çöp konteynerlerinde, pis koku ve haşerelere karşı ilaçlama işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde ilçemiz genelinde bulunun bütün çöp konteynerleri yıkanarak ilaçlandı. Bu çalışmaların ardından araçlarla haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam edecek” denildi.

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