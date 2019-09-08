SASKİ’nin ’Mobil Ekip’ uygulaması başladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in seçim öncesi açıkladığı projeler arasında yer alan ’Mobil Ekip Uygulaması’, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından başlatıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ’nin başlattığı ’Mobil Ekip Uygulaması’ sayesinde vatandaşlar abonelik işlemlerini şubeye gitmeden yapabiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, seçim öncesi vatandaşlara, "Hizmet ayağınıza gelecek" sözünü verdiğini hatırlatarak, "Söz verdiğimiz hizmetlerimizden birini daha hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Mobil ekip uygulamasının abonelik işlemleri için son derece kolaylık sağladığını belirten Başkan Mustafa Demir, "Abonemize sunduğumuz hizmetlere bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımız, abone olmak istediklerinde SASKİ’ye gelmek zorunda kalmayacak. Mobil hizmet araçlarımızla bu hizmeti abonemizin kapısında vereceğiz. Vatandaşlarımızın tek yapması gereken 185 aracılığıyla abonelik yapma talebini iletip, iletişim bilgilerini bırakmak. Mobil SASKİ ekiplerimiz randevu oluşturup, o tarih ve saatte aboneliği yapmak için verilen adrese gidecekler. Abonelik esnasında alınması gereken bedeller ilk faturaya yansıyacak. Bu sayede vatandaşlarımız SASKİ’ye gitmeden SASKİ abone olabilecek" diye konuştu.

SASKİ Mobil Ekip Uygulaması’nı il geneline yayacaklarını belirten Demir, şunları söyledi:

“Şubelere giderek zaman kaybetmeyi ortadan kaldırmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla bu uygulamayı başlattık. Hızla devam eden uygulama Samsun geneline yayılacak. SASKİ Mobil Ekip uygulamasıyla şu ana kadar 380 abone gerçekleştirdik. 400’ün üzerinde de günü belirlenmiş abone işlemi var."