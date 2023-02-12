Şaşkına döndüler! Depremzede Halk TV muhabirinin tuzağını bozdu

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde devlet-millet el ele yaraları sarmaya çalışıyor. Devletin tüm kurumları ilk saatlerden itibaren afet bölgesinde canhıraş bir şekilde mücadele ederken, muhalefet ve muhalif basın yayın organları binlerce can kaybının yaşandığı elim bir olay üzerinden bile provokasyon yapmayı sürdürüyor.

Deprem bölgesinde "Hatay koskoca bir enkaz, çadırlar dağıtılamadı, konteynerlar kurulamadı, geçici tuvaletler kurulamadı..." sözleriyle halkın acıları üzerinden algı oluşturmaya çalışan İsmail Saymaz, canlı yayında depremzedelerin kendisine tepki göstermesi üzerine yayını kapatmak zorunda kalmıştı.

Halk TV muhabirine şamar

Saymaz'ın ardından bu kez de Halk TV muhabiri, ekrana çıkardığı vatandaşın şamarını yedi. Afet bölgesinde devleti kötülemesi amacıyla mikrofon uzatılan depremzede, "Depremin ilk saatinden itibaren devlet yetişti. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Bu sözler karşısında neye uğradığını şaşıran muhabir, vatandaşı devleti kötülemesi için kışkırtmaya çalışarak etrafı gösterdi. Ancak Halk TV muhabirinin sözlerine rağmen kızını enkaz altından çıkaran baba, "Afet zamanında biz buna bakmayacağız, birbirimize yardımcı olacağız. Ben kızımı enkaz altından çıkardım, köylere erzak taşıyorum. Böyle bir durumda tuvalete, yardıma bakmadan hepimiz çabalayacağız. 1 saniye bir can demektir. Sadece Hatay değil 10 ilimiz yok oldu. Allah'tan gelen her şeye eyvallah diyeceğiz." dedi.

Afetzedeyle adeta atıştı

Devletin hizmetini ısrarla yok sayarak provokasyon yapmaya çalışan Halk TV muhabirinin "Tedbir alsaydık bu olmazdı" sözlerine karşılık ise acılı depremzede, "Tedbir bizden takdir Allah'tan. Ama bu bir doğal afet. Sadece Hatay olsa 'tamam' ancak 10 il" sözleriyle yanıt verdi.

"Olaya siyasi yaklaşmayın"

Depremzede, yaralarını sarıp teselli etmesi gerekirken ekran önünde adeta kendisiyle yarışa giren muhabire "Olaya siyasi yaklaşmayın" söyleriyle tepki gösterdi.