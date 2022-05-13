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Gündem Şaşkına çeviren olay! Tam 3 saat boyunca...
Gündem

Şaşkına çeviren olay! Tam 3 saat boyunca...

İstanbul Kadıköy'den gelen haber şaşkına çevirdi. Moda sahilinde dengesini kaybederek kayalıkların arasına düşen bir kişi burada sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi ve kayalıklar makineler ile kaldırılarak düşen kişi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 12:12:00 -
Şaşkına çeviren olay! Tam 3 saat boyunca...

 

İstanbul Kadıköy'den gelen haber şaşkına çevirdi. Moda sahilinde dengesini kaybederek kayalıkların arasına düşen bir kişi burada sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi ve kayalıklar makineler ile kaldırılarak düşen kişi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Caferağa Mahallesi Moda sahilinde dengesini kaybederek kayalıklara düşen Güven M. burada sıkıştı.

 

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ayrıca iş makinesi ve vinç de yönlendirildi.

İş makinelerinin yardımıyla kayalıklar yerinden kaldırıldı. Güven M, ekiplerin 3 saatten fazla süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

 

 

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