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Medya Şaşkına çeviren kurnazlık! Muhalif gazetecilerin foyaları böyle ortaya çıktı
Medya

Şaşkına çeviren kurnazlık! Muhalif gazetecilerin foyaları böyle ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-07 17:21:00 -
Şaşkına çeviren kurnazlık! Muhalif gazetecilerin foyaları böyle ortaya çıktı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, muhalif medyada birden ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu karşıtlığının arkasındaki sebebi deşifre etti.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, muhalif medyada birden ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu karşıtlığının arkasındaki sebebi deşifre etti. 

“Bu kullanışlı aparatların ‘Aptallığıma verin kurtulayım’ seviyesine düşmelerinin sebebi, muhalefet mahallesinde kurulan yeni pazarın iştahlarını kabartması. Müthiş öngörüleriyle yine Kılıçdaroğlu'nun mutlaka gideceğini düşünüyorlar. Şekillenecek CHP yönetiminde önlerden yer kapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullanan Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“Küfürbazlığıyla nam salmış medya tetikçisi, "Merzifon eşeği" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na "Köpeğini bile heyecanlandırmaz" diye hakaret etmeyi sürdürüyor.
Ülkücülükten türkücülüğe her limana uğrayıp şimdilerde Atatürkçülere dadanan ByLock İsmail, "Bari bir çift mavi göz aşkına özeleştiri ver" diye Genel Başkan'ına isyan ediyor.
Çevresindeki şaibeli safralardan kurtulduktan sonra eli rahatlayan Soner Yalçın, her gün karanlık odasında Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuruyor.
Dün de Washington portakalı, Kılıçdaroğlu'na inandığı için "Demek ki ya safmışım ya da aptalmışım" diye ağlıyordu.
Fevriliklerini, duygusallaşmalarını idare edin... Zira Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12. kere yenilmesi, bu kez de kendilerini çok şaşırtmış!
Evet, yıllardır çocuğa anlatır gibi yazdığımız eleştirilere bir anda kafalarında ampul yanmış gibi hak veren bu tayfanın saf olmadığını biliyoruz.
En azından özetle, "Şeriat gelecek dendi ama gelmedi. Pardon kandırıldık mı şimdi" diyen Nevşin Mengü gibi değiller.
Bu kullanışlı aparatların "Aptallığıma verin kurtulayım" seviyesine düşmelerinin sebebi, muhalefet mahallesinde kurulan yeni pazarın iştahlarını kabartması.
Müthiş öngörüleriyle yine Kılıçdaroğlu'nun mutlaka gideceğini düşünüyorlar. Şekillenecek CHP yönetiminde önlerden yer kapmaya çalışıyorlar. Kemal Bey'e de öyle yapmışlardı.
Müstakbel adayları da "Düzelteceğim" diye karman çorman ettiği Beşiktaş Meydanı trafik düzenlemesi inşaatını bile 4.5 yıldır tamamlayamayan bir müteahhit.
Tamam, hepimizin gözleri önündeki gerçekleri örten, ge-li-yo-rum diyen sonuçları yazanları yandaş ilan eden bu tayfa sadece işini yapıyor.
Peki ya bu ikbal pervanelerinin yanlış hesaplarıyla kendine siyasi güzergâh çizen, ülkeyi anlamaya çalışan, sonuçta da hep eşeğe oynayıp huzurunu da kaybeden muhalifler?
Siz ne yapıyorsunuz?
Aynı delikten defalarca ısırılmaktan ve her seferinde hayal kırıklığına uğramaktan hiç mi sıkılmaz insan?”

 
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