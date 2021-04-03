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Gündem Şaşırtmadı! Nihat Doğan ile HDP'li Gergerlioğlu şovda buluştu
Gündem

Şaşırtmadı! Nihat Doğan ile HDP'li Gergerlioğlu şovda buluştu

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma şovuna Nihat Doğan adlı şarkıcıdan destek geldi. FETÖ desteklerini inkar etmeyen iki ismin, günlerdir hazırlandıkları gözaltı şovunda buluşması şaşırtmadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 20:53:00 - 2021-04-03 21:08:21

 yeniakit.com.tr 

"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, teslim olmamak için direnmesi nedeniyle zorla gözaltına alındı.

Günlerdir teslim olmak yerine adaletten kaçan HDP'li Gergeroğlu'nun direnmesiyle mağduriyet oluşturmaya çalışması ve bu yönde videolar çekilmesi, daha önceden planmış olabileceğini akıllara getirirken tepki seslerinin garip yerlerden gelmesi dikkat çekti.

Nihat Doğan'dan mağdur edebiyatı

Şarkıcılıkta gündemden düşen ve siyasi açıklamalarla ortaya çıkarak "ben de buradayım" pozu veren Nihat Doğan, FETÖ bağlantısını gizlemeyen HDP'li Gergeroğlu'na sahip çıkması şaşırtmadı.

Daha önce terör örgütü PKK'yı finanse etmesi nedeniyle HDP'li belediyelere kayyım atanmasına ve HDP'nin kapatılması davasına karşı çıkan Nihat Doğan, Gergeroğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Yalana sarıldı

Güneş doğduktan 16 dakika sonra gözaltına alınmasıyla ortaya atılan "Abdest ve namaz kılmasına müsaade etmediler" yalanına da sarılan Nihat Doğan sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda şu ifadelerde bulundu: 

"Görüntülere bak yazıklar olsun, önce namaz kılmasına bugün de ayakkabısını giymesine dahi izin vermemek suretiyle demokrasiye Kara bir leke daha sürüldü. Tek suçu Hakkı haykırmak ve halkın yanında durmak olan Syn Ömer Gergerlioğlu #Halkınvekilitutuklanamaz"

Vatandaşlardan Nihat Doğan'a 'FETÖ paylaşımları'yla tepki

Öte yandan vatandaşlar, FETÖ bağlantısını gizlemeyen Gergerlioğlu'na destek çıkan Nihat Doğan'ın FETÖ tweetlerini yayınlayarak tepki gösterdi.

İşte Nihat Doğan'ın FETÖ paylaşımları:

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