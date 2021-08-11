  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu sözler üniversite öğrencilerinin kulağına küpe olsun! Yoksa AK Parti torpil yaptı derler

Milletin aklıyla alay ediyor! Başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın'dan pes dedirten savunma

Bilim insanları oraya koştu! Malazgirt Savaşı’ndan kalıntılar bulundu

Afgan göçmenlerle ilgili sinsi plan deşifre oldu! İki ülkeden Türkiye'ye karşı ortak oyun

Sevilay Yılman'dan eski müdürü Fatih Altaylı'ya: İstismarı istismardan rant elde ediyor

Birgün gazetesi oyunu bozdu! Pardon ‘CHP başörtüyü yasaklamaz’ mı demiştiniz?

Aman dikkat beyin hücrelerini öldürüyor! İşte kesinlikle yenmemesi gereken 11 besin

WhatsApp kullananları üstüne basa basa uyardılar: Sakın tıklamayın

Yeni bir terör örgütü kuruldu! Türkiye ve kardeş ülkeye karşı...

Bartın ve Sinop'ta sel felaketi! Yol çöktü, köprüler yıkıldı.... Meteoroloji uyardı
Şaşırtan olay! Denizin ortasındaki yolcu gemisinde koronavirüs çıktı!
Fiyatlar cep yakıyor! Pazaryeri boş kaldı
Hulusi Akar, İmran Han ile görüştü
Fahrettin Koca aşılamada yeni rakamı açıkladı!
Korona Virüs Şaşırtan olay! Denizin ortasındaki yolcu gemisinde koronavirüs çıktı!
Korona Virüs

Şaşırtan olay! Denizin ortasındaki yolcu gemisinde koronavirüs çıktı!

Tüm mürettebatı ve yolcuları Covid-19 aşısı olan Carnival Cruise Line yolcu gemisinde vakalara rastlandı. Gemiye girişlerde test ve maske takma zorunluluğu da bulunuyordu.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 18:02:00 -
Şaşırtan olay! Denizin ortasındaki yolcu gemisinde koronavirüs çıktı!

31 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaleti Galveston Limanı'ndan kalkan Carnival Cruise Line yolcu gemisinde alınan tüm Covid-19 önlemlerine rağmen Covid-19 vakalarına rastlandığı açıklandı. CNN'de yer alan detaylara göre şirketin vaka sayılarını açıklamadığı görüldü.

Her şeye rağmen vakalar görüldü

Gemideki mürettabatın ve yolcuların Covid-19 aşısı olması ve gemiye binmeden önce test verme ve maske takma zorunluluğunun olmasına rağmen vakalara rastlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket, vakaların görülmesini öngördüklerini ve buna göre önlem aldıklarını belirtti.

'Aşılar mutasyona neden oluyor'

Haberlerin medyada yer almasının ardından Covid-19 aşısına yönelik şüpheleri olanlar, "Covid-19 aşıları korumuyor ve hastalığın mutasyona uğramasına neden oluyor.'' açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Habervakti

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay