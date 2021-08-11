Şaşırtan olay! Denizin ortasındaki yolcu gemisinde koronavirüs çıktı!

31 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaleti Galveston Limanı'ndan kalkan Carnival Cruise Line yolcu gemisinde alınan tüm Covid-19 önlemlerine rağmen Covid-19 vakalarına rastlandığı açıklandı. CNN'de yer alan detaylara göre şirketin vaka sayılarını açıklamadığı görüldü.

Her şeye rağmen vakalar görüldü

Gemideki mürettabatın ve yolcuların Covid-19 aşısı olması ve gemiye binmeden önce test verme ve maske takma zorunluluğunun olmasına rağmen vakalara rastlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket, vakaların görülmesini öngördüklerini ve buna göre önlem aldıklarını belirtti.

'Aşılar mutasyona neden oluyor'

Haberlerin medyada yer almasının ardından Covid-19 aşısına yönelik şüpheleri olanlar, "Covid-19 aşıları korumuyor ve hastalığın mutasyona uğramasına neden oluyor.'' açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Habervakti