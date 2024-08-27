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Yerel Şaşırtan görüntü amatör kamerada! Metrelerce yüksekteki inşaatta bakın ne yaptılar
Yerel

Şaşırtan görüntü amatör kamerada! Metrelerce yüksekteki inşaatta bakın ne yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-08-27 15:43:00 -

Malatya'da yapılan konutlarda çalışan işçilerin inşaat üzerinde halay çekmeleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Deprem bölgesi Malatya'da rezerv alanlarında çalışmalar hızla sürerken Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Yeşilevler Sitesi'nde de bloklar yükselmeye başladı. Bölgedeki çalışmalar aralıksız sürerken cep telefonu ile çekilen bir görüntü ise izleyenleri gülümsetti.

Görüntülerde çalışmaları göstermek isteyen ER TV'de Programlar Müdürü Burak Altun cep telefonu ile sosyal medyası için video çekerken inşaatın üstünde 4 işçinin halay çekmesine şahit oldu. Bu anları kaydeden vatandaş gülümseten bu görüntüleri sosyal medyada yayınlarken hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu kentte zor şartlar altında çalışan işçilerin bu şekilde stres attığı paylaşımı kısa sürede birçok kez izlendi.

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