Şaşırtan fiyat: İslam Memiş gram altın için rakam verdi!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Altın tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir karar açıkladı. Bu karar piyasalara, altın fiyatlarına nasıl yansır? Bizi nasıl bir kapanış bekliyor" sorularına yanıt verdi.

Finans analisti İslam Memiş, gram altın tahminlerini açıklarken yatırımcılara tatil öncesi uyarısı yaptı. Memiş, "Borsa İstanbul 9040 puanda, yüzde 2.66'lık yükseliş vardı. Tepki yükselişidir. Önemli olan 9400 üzerinde tutunabilecek mi? Hedefimiz burası. 9400'ü geçemeyen borsa satıcılı devam edecektir. Dolar TL stabil bekleyişine devam ediyor. Yıl içindeki 40-45 lira bandı beklentimiz devam ediyor dolar/TL kurunda" dedi.

"6 AY SONRA NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLARSINIZ"

İslam Memiş, şöyle devam etti: "Serbest piyasalar ile ekranlardaki fiyat farkı kapanıyor. Euro/TL kuru 35.07 seviyesinde. Serbest piyasalarda birebir aynı. Euro/dolar paritesinde 1.0750 desteği takip edeceğimi ifade etmiştim. Euro/dolar paritesi tekrar 1.08 altına sarktı. Dolar endeksi 104 üzerine atak gerçekleşince paritede çekilme kaçınılmaz oldu. Elinde dolar varsa al euro'yu bak işine. Elinde TL varsa, döviz seviyorsan o zaman dolar değil de euro al. Euro/dolar paritesi oldukça düşük. Kur da stabil. Euro ise ucuz. O yüzden euro'yu tercih edersen, 6 ay sonra ne demek istediğimi anlarsın.

Ons altın tarafında 2208 dolar var. 2216 dolara kadar hızlı yükseliş gördük. Beklentimiz 2125 dolardı. Beklentimizde değişik yok, olsaydı söyleriz. Neden bu kadar agresif yükseldi. Dolar endeksi yükseldi, onsun da gerilemesi lazım ama ne hikmetse agresif yükseliş var. Çünkü merkez bankalarının alım talebi var ve jeopolitik riskler var. Bana kalırsa bu fiyatlar balon, satışlar bekliyorum. 2090 ihlal edildi, 2200 dolar ihlal edildi. Bu yükselişleri sağlıksız buluyorum. Bu fiyatlar geri gelecektir. 2160 dolardan başladı bu yükselişler. Tam 56 dolar yükseldi. 7 günde ons altın 56 dolar yükseldi."

İslam Memiş, "Gram altının en az 100 lira değer kazanması lazımdı. Gram altın 2500 civarında olmalıydı serbest piyasalarda. Olmadı çünkü fiyatlarda gerileme beklediğimi söyledim. İşçilikte gerileme, arz tarafındaki problemler gidecek dedim. Ons altında 56 dolarlık yükselişe rağmen işçilik geri çekildiği için gram altında normalleşme başladı. Gram altında düşüşleri yazdım, bunlar kalıcı değil, yön yukarı demiştim. 2400 lira altındaki rakamlar alım fırsatıdır. Al, sepetine koy, sırtına yaslan, bayram tatiline çık veya çıkma. Sen sepetini doldur, tatiline çık, kafan rahat olsun. Çünkü 3000 ve 3500 lira beklentimiz devam ediyor. Burada bozulma yok, kademeli alım yap.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı bir karar aldı. Biz 2023 yazında altın ithalatı tarafında bir kota uygulaması getirmişti. Altın ithalatını yasaklamıştı. Bu dengelemek için yapılan çalışmalarda resmi açıklama böyle, içeride altın fiyatlarında yükselişinden kaynaklı sorunlar bildirildi, altına ulaşamama gibi, artık yetkilendirilmiş kuyumculara fiziki altın vermek için genelge yayımladık dediler. 1 Nisan itibarıyla altın sektöründe fiziki altına ulaşabilecekler. Güzel bir haber, sorun hala çözülmedi. Sorunun çözümü için yasağın ortadan tamamen kalkması lazım. Banka kurundan nasıl verecek? Makas aralıkları oluyor, bu olursa ucuza almayı unutun ama belirlenecek bir kurdan olursa eyvallah. Kişisel tahminim ise devlet piyasadan alacak, bir şekilde verecek." diye konuştu.