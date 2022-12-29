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Kadın - Aile Şaşırtan çözüm! Bir daha almayacaksınız: Beklenmedik ipuçlarını adım adım takip edin! En inatçı lekelere son
Kadın - Aile

Şaşırtan çözüm! Bir daha almayacaksınız: Beklenmedik ipuçlarını adım adım takip edin! En inatçı lekelere son

Lavabolar için ketçap yanmış tava için ise tuzlu patates etkisini gördükten sonra temizlik ürünü almayacaksınız. İşte inatçı kirlerden kurtulmanın yolları. Kimyasala ihtiyaç duymadan en inatçı yağ lekelerini temizleyin! Bu yöntem 20 dakikada bir çok şeyi tertemiz yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 13:54:00 - 2022-12-29 14:04:41
Şaşırtan çözüm! Bir daha almayacaksınız: Beklenmedik ipuçlarını adım adım takip edin! En inatçı lekelere son

ABD Merkezli instagram hesabı olan bir kullanıcı lekeleri ve İnatçı kirleri yok etmek için kolay yapılan ev yöntemlerini nasıl kullanıldığını gösteren 5 ipucu paylaşımı yaptı. 100 Bin görüntülenme ve binlerce yorum alan bu paylaşım çok dikkat çekici.

İnatçı kirlerden kurtulmanın yolları

LAVABO NASIL ARINILIR?

İlk yöntem yanmış ve kirli bir lavabo 10 dakikada nasıl temiz olacağını gösteriyor.
İnatçı lekeler ve kirlerden temizlemek dikkat çekici.

Fotoğrafta lavaboya kalın şekilde ketçap sürüyor. Sonrasında 10 Dakika bekleyin ve kaynar suyla yıkıyor.

PASLI ALETLER NASIL TEMİZLENİR?

Bu yöntem ise yeni alet takımı almanıza gerek olmadığını gösteriyor

Büyük bardağa bira doldurun ve paslı aleti bir gün içinde bekletin. Sonraki gün sonuç şaşırtıcı.

YANMIŞ TAVA NASIL TEMİZLENİR?

Bir başka ipucu ise temizlik uzmanı patatesi ikiye ayırıyor ve tuza batırıyor. Yanan tencere ve tava küçük bir operasyonlar ilk günki haline geliyor.

Yepyeni.

TUVALET NASIL TEMİZLENİR?

Tuvaletteki kirleri ve toz içecek kullanarak temizlenmenin yolunu gösteriyor.

Çamaşır suyu ve fırça yerine toz içecek kullanıyor. Toz içeceği klozetin çevresine dağıtın ve biraz bekleyin fırça ile ovun ve sifonu çekin.

SİNEKLİK NASIL TEMİZLENİR?

Sineklik temizlemenin yolu elbiseler için kullanılan tüy toplayıcı rulo.

Sorun Kökünden halledildiğini göreceksiniz.

Bu yöntem banyonuzu 30 saniyede pırıl pırıl yapacak: Şaşkına döneceksiniz! Tuvalet temizliği için deterjan, çamaşır suyu kadar etkili!
Bu yöntem banyonuzu 30 saniyede pırıl pırıl yapacak: Şaşkına döneceksiniz! Tuvalet temizliği için deterjan, çamaşır suyu kadar etkili!

Kadın - Aile

Bu yöntem banyonuzu 30 saniyede pırıl pırıl yapacak: Şaşkına döneceksiniz! Tuvalet temizliği için deterjan, çamaşır suyu kadar etkili!

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