  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dervişoğlu ne dediklerinin farkında mı? Cindoruk’un cenazesinde yalan rüzgarı CHP’li Buca Belediyesi’nden vahşi çöp depolama alanı Bilinmeyen(!) nedenle yangın çıktı Netanyahu fitne saçıyor! Açık açık desteğini duyurdu İnsanlık ölmemiş dedirten hareket: İzmir’de örnek davranış! Yolunu kaybeden yaşlı kadına taksici siper oldu Suudi Arabistan’dan Hac öncesi yeni önlemler: Mekke’ye belgesiz girilemeyecek Satışlar tepetaklak! Alman devi Volkswagen bayır aşağı Berlin'den Hürmüz çıkışı! Hükümet Sözcüsü Kornelius: "ABD baskıyı artırıyor, diplomasi masadan kalkmadı!" Siyonist katil AB'de müttefikini kaybetti İsrail’e koşulsuz desteğin bedeli: Almanya'dan artan fiyatlara karşı ekonomik tedbir paketi Ekrem’in cilacısı savunma yaptı: İtiraflara ne cevap verdi?
Yaşam Şaşırtan araştırma: Kedilerde iştahı koku belirliyor
Yaşam

Şaşırtan araştırma: Kedilerde iştahı koku belirliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şaşırtan araştırma: Kedilerde iştahı koku belirliyor

Kedilerin mamayı yarım bırakma davranışının, kişilik değil kokuya dayalı biyolojik bir mekanizma ve “olfaktör alışkanlık” süreciyle ilişkili olduğu ortaya kondu.

Kedi sahipleri arasında oldukça yaygın olan "mamanın bir kısmını yiyip bırakma" davranışı, uzun süre bir kişilik özelliği veya mızmızlık olarak nitelendirilmiş olsa da, yeni bilimsel araştırmalar bu durumun temelinde biyolojik bir mekanizma yattığını gösteriyor.

Physiology & Behavior dergisinde yayımlanan bulgular, kedilerin iştah kontrolünün tokluk hissinden ziyade koku duyusu ile yönlendirildiğini ortaya koyuyor.

OLFAKTÖR ALIŞKANLIK VE İŞTAH KAYBI

Kedilerin beslenme alışkanlıklarını inceleyen araştırmacılar, bu canlıların "olfaktör alışkanlık" (kokuya alışma) adı verilen bir süreçten geçtiğini saptadı.

Bu sürece göre:

Duyarsızlaşma: Kediler, tanıdık bir kokuya maruz kaldıklarında bu kokuya karşı hızla duyarsızlaşırlar. Bu durum, mamanın kokusunun beyindeki uyarıcı etkisini yitirmesine ve dolayısıyla yeme motivasyonunun azalmasına neden olur.

Yenilik tercihi: 16 saatlik bir açlıktan sonra bile aynı mama sunulan kediler, öğünler ilerledikçe mamaya olan ilgilerini kaybetmektedir. Ancak ortama yeni bir koku veya farklı bir içerik girdiğinde "dishabituation" (alışkanlığın kırılması) süreci tetiklenmekte ve iştah neredeyse anında geri dönmektedir.

EVRİMSEL BİR STRATEJİ OLARAK BESLENME TARZI

Kedilerin bu "dur-kalk" tarzı yeme alışkanlığı, evrimsel kökenleriyle de doğrudan bağlantılı. Sürü halinde avlanan ve buldukları kaynağı hızla tüketen köpeklerin aksine kediler, doğada yalnız avcılardır.

Kediler, gün içine yayılmış birçok küçük avı (fare, kuş vb.) yakalamaya programlanmıştır. Bu nedenle tek bir öğünde büyük miktarda besin tüketmek yerine, enerjiyi zamana yaymayı tercih ederler.

KEDİLERİNİZ DUYUSAL ÇEŞİTLİLİĞE İHTİYAÇ DUYUYOR

Benzer bir durum insanlarda "duyusal-spesifik tokluk" olarak adlandırılsa da, insanlar bu doygunluğu tat (lezzet) üzerinden yaşarken, kedilerde bu süreç koku üzerinden işliyor.

Kedilerin tabaklarında mama bırakması, onların doydukları anlamına gelmiyor; sadece mevcut kokunun beyindeki "ödül" mekanizmasını uyarmayı bıraktığını gösteriyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23