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Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

Genç kızları ailelerinden koparan Adnan Oktar’a milletin ne gözle baktığı belli oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir mesajda, arama motoruna Şahin K. Yazıldığı zaman ilgili kişilerde Adnan Oktar’ın isminin çıktığı paylaşıldı.

24 Nisan 2018 Salı 16:46
Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

Daha reşit bile olmamış genç kızları alıkoyarak yanında adeta hapis hayatı yaşatan Adnan Oktar’ın pislikleri tek tek ortaya çıkıyor. Bugün yayınladığımız ses kaydında yanındaki kedicik lakaplı kadınları sürekli azarlayarak sindirdiği ortaya çıkan Oktar, milletin gözünde pornocu ahlaksızlardan farksız…

Adnan Oktar'ı rezil eden ses kaydı! 'Dangalaklığı bırak'

Bir Twitter kullanıcısı, kendi hesabında, Google’a ahlaksız filmlerin başrol oyuncusu Şahin K.’nın ismi yazıldığı zaman, ilgili kişilerde Adnan Oktar’ın çıktığını paylaştı. Buna göre Google kullanıcıları, ahlaksız arama yapmak istediği zaman Adnan Oktar’ı da araştırıyor.

İşte Google'da arama yapıldığı zaman ortaya çıkan sonuç:

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 16:46
  1. Şahin K
  2. Adnan Oktar
  3. Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi

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  • remrem55 dk önce
    bir babayiğit çıkıpta bu iki mahluku gebertmedi ona yanarım
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