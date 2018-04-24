Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

Daha reşit bile olmamış genç kızları alıkoyarak yanında adeta hapis hayatı yaşatan Adnan Oktar’ın pislikleri tek tek ortaya çıkıyor. Bugün yayınladığımız ses kaydında yanındaki kedicik lakaplı kadınları sürekli azarlayarak sindirdiği ortaya çıkan Oktar, milletin gözünde pornocu ahlaksızlardan farksız…

Adnan Oktar'ı rezil eden ses kaydı! 'Dangalaklığı bırak'

Bir Twitter kullanıcısı, kendi hesabında, Google’a ahlaksız filmlerin başrol oyuncusu Şahin K.’nın ismi yazıldığı zaman, ilgili kişilerde Adnan Oktar’ın çıktığını paylaştı. Buna göre Google kullanıcıları, ahlaksız arama yapmak istediği zaman Adnan Oktar’ı da araştırıyor.

İşte Google'da arama yapıldığı zaman ortaya çıkan sonuç: