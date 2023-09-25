Şaşılıkta erken tedavi önem taşıyor!

Şaşılığın, görme eksenlerindeki paralelliğin bozulması sonucunda geliştiğini belirten Üretmen, takip ve tedavinin uzman hekim gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Şaşılık toplumda yüzde 5 oranında görülmekte iken, vakaların yüzde 2'si hayatın ilk 6 ayında ortaya çıkmaktadır" diyen Prof. Dr. Önder Üretmen, "Şaşılık sadece estetik bir bozukluk değil, aynı zamanda görme fonksiyonlarını bozan önemli bir klinik tablodur." dedi.

Şaşılığın esas olarak çocukluk çağı hastalığı olduğunu hatırlatan Üretmen, şunları söyledi: "Muayenede göz hekiminin yeterli zamanı, sabrı dikkati ve tecrübesi bulunmalıdır. Şaşılık olgusunda rutin göz muayenelerine ek olarak özel tanı yöntemleri uygulanmalıdır. Şaşılık, genellikle kaymanın yönüne göre sınıflandırılmaktadır. Kaymanın yönü içe, dışa, yukarı, aşağı veya bu yönlerin birleşimi şeklinde olabilir. En sık kayma tipi içe kaymalardır. Onu dışa kaymalar izlemektedir. Özellikle küçük çocuklarda göz kapakları, göz ve yüz yapısı nedeniyle gözlerin pozisyonu yanlış algılanabilir ve şaşılık olduğu düşünülebilir. Şaşılık olmadığı halde şaşılık izlenimi veren bu durumlara 'Yalancı Şaşılık' adı verilmektedir. Kesin tanı dikkatle yapılacak tam bir oftalmolojik muayeneyle konulmalıdır."

Her yaşta tedavi mümkün

Şaşılığın her yaşta tedavi edilebildiği bilgisini veren Üretmen, "Özellikle çocukluk çağında ortaya çıkan sabit şaşılık olgularında tedavinin erken yapılmasıyla çocuktaki görme fonksiyonları daha iyi korunmakta ve derinlik hissinin kaybolması önlenmektedir. Bu nedenle şaşılıktan şüphelenildiği anda göz hekimine başvurulmalıdır. Şaşılık göz tembelliğine de neden olabilir. Bu durumda şaşılığın tedavisiyle göz tembelliği tedavisi beraber yürütülmelidir. Şaşılığın tedavisi tipine ve nedenine göre değişmektedir. Şaşılığın hem cerrahi hem de cerrahi dışı tedavisi vardır. Örneğin yüksek hiperopisi olan bir çocukta gelişen içe kayma sadece gözlük kullanımıyla tedavi edilebilir. Buna karşılık hayatın ilk aylarında ortaya çıkan kaymalar genellikle cerrahi tedavi gerektirir." ifadelerini kullandı.

Üretmen, "Erişkinlerde ortaya çıkan ani şaşılıklarda ilk yapılması gereken nedenin ortaya çıkarılması ve hastanın günlük hayatını etkileyen çift görmenin tedavisidir. Erişkin yaşlarda göz dışı kas felçlerine bağlı gelişen kaymalarda botox enjeksiyonuyla olumlu sonuçlar alınmaktadır. Kullanılan cerrahi dışı tedavilerin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi tedavi ihtiyacı doğmaktadır." diye konuştu.

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Psikolojik sorunlara da neden oluyor

Şaşılık hastalığının sadece görsel ve estetik olarak değil, psikolojik anlamda da sorunlara neden olabildiğini kaydeden Üretmen, "Çocuklarda şaşılık, göz tembelliği ve derinlik hissi kaybına neden olmasının yanında, estetik kaygılar ve toplum tarafından olumsuz algılanması nedeniyle psikolojik sorunlara da yol açabiliyor." ifadelerini kullandı. (İLKHA)