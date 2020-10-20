Şaşılık tedavisi nasıl yapılır? Çocuklarda şaşılık nasıl geçer?

Şaşılık gözlerin görme eksenliğinin paralliğinin bozulmasıdır. Şaşılık içe dışa, ayağı yukarı doğru her yöne olabilmektedir. Çocuklar, şaşılık problemi ile dünyaya gelebilir veya bu problem doğumun ertesinde gelişebilir. Pek çok çocuğa 1 ila 4 yaşları arasında, klinik göz muayenesi sonucunda tanı konur. İleriki dönemde psikolojik açıdan sorunlar yaratabilen şaşılık, gözlük ve kapama tedavilerinin yanı sıra cerrahi yöntemle de ortadan kaldırılmaktadır.

Şaşılık neden olur?

Şaşılık göz içindeki bir rahatsızlığa bağlı olarak karşımıza çıkmakta. Yüksek derecedeki göz bozukluğuna bağlı olabilmektedir. Gözün içindeki görme merkezi, görme siniri doğuştan gelen rahatsızlıklara bağlı olarak görme eksikliğine bağlı olarak şaşılık meydana gelebilir.

Şaşılık ameliyatı nasıl yapılır?

Şaşılık ameliyatı genellikle gözlük ve kapama tedavilerinden sonra tercih edilmektedir. Ancak, erken dönemde (ilk 6 ayda) ortaya çıkan şaşılıkta daha erken dönemde de (2 yaş öncesi) içinde şaşılık ameliyatı yapılabilmektedir. Şaşılık ameliyatı, göz dışı denilen cerrahi bir yöntemdir. Gözü hareket ettiren kasların yeri veya boyutu değiştirilerek gözün orta noktaya gelmesi sağlanmaktadır.