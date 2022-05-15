Şaşılık nedir? Şaşılık tedavisi nasıl yapılır? Gözlükle düzelmeyen şaşılığı tedavi etmenin yolu!

Şaşılık nedir?

İki gözün birbiriyle olan paralelliğinin bozulması sonucunda gözlerin farklı yönlere bakması durumuna şaşılık ya da göz kayması adı verilir.

Şaşılığın sadece estetik bir sorun olmadığını, göz tembelliği ve psikolojik sorunlara yol açabildiğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, hastalığın genetik faktörler ve göz bozukluğu gibi farklı nedenlerle ortaya çıkabildiğini ifade etti.

Hastalık hakkında bilgi veren Kaşkaloğlu, “Şaşılığın farklı nedenleri vardır. Çocuklarda ve erişkinlerde farklıdır. Genetik faktörler de rol oynar. En sık sebep göz bozukluklarıdır. Birçok şaşı çocukta şaşılık ve göz tembelliği birlikte görülür. Ailede şaşılık veya göz tembelliği varsa çocukta şaşılık görülme riski artar. Bazen ateşli bir hastalık, kaza gibi nedenler şaşılık ortaya çıkmasını tetikler. Bazılarında şaşılık göz kaslarının birinde veya birkaçında felç nedeniyle olabilir. Sonradan aniden ortaya çıkan şaşılıklar travma, hipertansiyon veya şeker hastalığına bağlı olabilir. Bebeklik ve çocukluk döneminde olan şaşılıkların bir kısmı yalancı kaymalardır. Yalancı kayma burun kökünün genişliğine bağlı olabilen yanıltıcı bir görüntü olabilir” diye konuştu.

Tedavi yöntemini uzman hekim belirliyor

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, şaşılık tedavisinde günümüzde gözlük, ameliyat ve botoks tedavisi uygulandığı bilgisini verdi. Hangi tür şaşılıkta hangi tedavi uygulanacağına göz doktorunun karar vereceğini kaydeden Kaşkaloğlu, şöyle devam etti:

"Genellikle gözlükle düzelmeyenlerde şaşılık ameliyatı yapılır. Bazı özel durumlarda botoks uygulanır.Çocuk veya erişkin birinde şaşılık varsa ve gözlükle geçmiyorsa şaşılık ameliyatı yapılması gerekir. Şaşılık ameliyatı birçok şaşılık tipinde genellikle çok iyi netice verir. Şaşılık ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Ortalama 30 dakika sürer. Ameliyat sonunda hastanın gözünde görünen bir dikiş olmadığı için ameliyat sonrasında rahatsızlık da az oluyor."