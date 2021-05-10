Saruhanlı Belediyesi 12 taşınmazını satacak
Manisa Saruhanlı Belediyesi belirtilen taşınmazlarını 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka Iban numarası, Nüfus Kayıt Örneği, İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı, %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları gerekiyor. İhale 25.05.2021 gün ve saat 10:05’de Saruhanlı Belediyesi Başkanlık Makamı’nda yapılacak.
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