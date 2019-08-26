Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel Diriliş Osman’da mı oynayacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin bitmesinden sonra yeni sezonda izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Diriliş Osman dizisinde kimlerin oynayacağı merak ediliyor. Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Diriliş Osman'a Saruhan Hünel dahil olacak. Çekimleri Ağustos ayında başlayacak olan dizide Saruhan Hünel, Burak Özçivit'in karşısında bir rol canlandıracak. Diriliş Osman dizisi eylül ayının sonu veya ekim ayının başında başlaması bekleniyor.

Saruhan Hünel kimdir?

Muharrem Saruhan Hünel olan oyuncu, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bağdat'tan Türkiye'ye göç eden Saruhan Hünel'in baba tarafı Arnavut, anne tarafı ise Arap kökenlidir. Kariyerine ilk olarak mankenlikle başlayan Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel şarkıcı, babası ise Türkiye dans şampiyonudur. Beyaz perdeye adımını 1993 yapımı 'Yasak Sokaklar' ile atan Saruhan Hünel, 'Ufukta Bir Ağaç' ve 'Somuncu Baba: Aşkın Sırrı' filmlerinde de rol aldı. 1992'de 'Gündüzün Karanlığı'nda rol alarak dizilerde boy göstermeye başlayan Saruhan Hünel 'Tatlı Betüş', 'Aynalı Tahir', 'Kaybolan Yıllar', 'Serçe' gibi pek çok dizinin kadrosunda yer aldı.