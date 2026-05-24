  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni site aidatları yönetmeliği neler getirdi? Eski sorunlar tarih oluyor Şeref Malkoç partiyi bekleyen tehlikeyi açıkladı! CHP’de kayıp trilyon tehlikesi Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombaladı! Mahmut Tanal’ın Bir hortumu eksikti! CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı Bakan Çiftçi, takdir topluyor...Uygurlu Annenin Çığlığına Duyarsız Kalmadı! CHP Milletvekili Mahmut Tanal: “Hırsızlar dışarı” sloganlarını duyunca bakın ne tepki verdi Genel Merkez’de arbede! Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler İYİ Parti kazandığı tek il belediyesini de kaybediyor! Bir şehrin belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Gündem Sarsılmaz "EFES-2026 Tatbikatı"na damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli silahlı robotunu imzaladı!
Gündem

Sarsılmaz "EFES-2026 Tatbikatı"na damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli silahlı robotunu imzaladı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Sarsılmaz "EFES-2026 Tatbikatı"na damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli silahlı robotunu imzaladı!

Türk savunma sanayisinin yerli ve milli gücü Sarsılmaz, askeri gövde gösterilerinin yapıldığı "EFES-2026 Tatbikatı"nda geliştirdiği üstün teknoloji ürünleriyle gövde gösterisi yaptı. Tatbikat kapsamında en çok dikkat çeken ürün ise Sarsılmaz Grup şirketlerinden LA2 Dynamics tarafından yoğun mühendislik çalışmalarıyla geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı robotu "SARBOT L1" oldu.

Sarsılmaz "EFES-2026 Tatbikatı"nda ürünlerini sergiledi

Türk savunma sanayisi şirketi Sarsılmaz, ürünleriyle "EFES-2026 Tatbikatı"nda yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "EFES-2026 Tatbikatı" kapsamında, Sarsılmaz Grup şirketlerinden LA2 Dynamics tarafından geliştirilen silahlı robot "SARBOT L1" sergilendi.

Robot, hareket kabiliyeti, uzaktan komuta altyapısı ve entegre silah sistemleriyle öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatbikata yaptığı ziyaret sırasında robotu inceledi ve imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın EFES-2026 Tatbikatı kapsamında Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı robotu 'SARBOT L1' platformumuzu incelemesi ve imzasıyla onurlandırması, bizim için tarihi bir gurur vesilesi olmuştur. Yerli ve milli savunma teknolojileri alanında ülkemizin hedeflerine katkı sunma kararlılığımızı pekiştiren bu ziyaretin, sektörümüz adına da önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Türkiye'nin savunma sanayisinde tam bağımsızlık vizyonuna katkı sunan, yüksek teknolojiye dayalı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirme hedefi doğrultusunda çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Aliş, şunları kaydetti:

"EFES-2026 Tatbikatı kapsamında gerçekleşen ziyaret, Sarsılmaz'ın yeni nesil savunma teknolojileri alanındaki mühendislik çalışmalarına verilen desteği bir kez daha ortaya koydu. Bu güçlü destek, şirketin ileri teknolojiye dayalı projelerine duyulan güveni pekiştirirken, yerli ve milli kabiliyetlerin daha da geliştirilmesi, yeni platformların hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin stratejik savunma hedeflerine katkı sunulması yolunda önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Sarsılmaz, sahip olduğu mühendislik birikimi, entegre üretim kabiliyeti ve yenilikçi vizyonuyla Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknoloji odaklı ilerleyişine katkı sunmayı sürdürecek."

Eniştesini bıçaklamıştı... Savunması ortaya çıktı
Eniştesini bıçaklamıştı... Savunması ortaya çıktı

Yerel

Eniştesini bıçaklamıştı... Savunması ortaya çıktı

Rutte: Türk savunma sanayi harika bir örnek Türkiye inanılmaz bir gösteri sergileyecek
Rutte: Türk savunma sanayi harika bir örnek Türkiye inanılmaz bir gösteri sergileyecek

Avrupa

Rutte: Türk savunma sanayi harika bir örnek Türkiye inanılmaz bir gösteri sergileyecek

Savunma hattında kritik zirve! Türkiye ve Polonya arasında askeri diplomasi hamlesi!
Savunma hattında kritik zirve! Türkiye ve Polonya arasında askeri diplomasi hamlesi!

Gündem

Savunma hattında kritik zirve! Türkiye ve Polonya arasında askeri diplomasi hamlesi!

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı açıkladı: Hava savunma güçleri hac bölgelerinde görevde
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı açıkladı: Hava savunma güçleri hac bölgelerinde görevde

Dünya

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı açıkladı: Hava savunma güçleri hac bölgelerinde görevde

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

LİDERLİK ÖZELLİĞİ kaos üretmek değil,HİZMET ÜRETMEKTİR.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23