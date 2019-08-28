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Sarp kayalıklardaki Elmalı Mağarası turizme kazandırılacak

Erzurum'un İspir ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki sarp kayalıklarda bulunan ve içerisindeki oluşumlarla eşsiz güzelliği barındıran Elmalı Mağarası, ziyaretçilerini büyülüyor- Vali Okay Memiş:- "Türkiye'de, mağara turizmi yaygınlaşmaya başladı. Avrupa'da Elmalı Mağarası'ndan daha küçük olup da on binlerce insanın ziyaret ettiği mağaralar var. Burada vatandaşımızın güvenli şekilde mağaraya ulaşımını sağlamak gibi yapmamız gereken çalışmalarımız var"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:01
Sarp kayalıklardaki Elmalı Mağarası turizme kazandırılacak

ERZURUM (AA) - Erzurum'un İspir ilçesindeki sarp kayalıklarda bulunan ve eşsiz güzelliğe sahip Elmalı Mağarası'nın turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Elmalı Mahallesi'nde bulunan ve 400 metre alana sahip mağara, 8 farklı alan, tabanında çamurlaşmış sığ su birikintisi ve damla taşı oluşumları bakımından zengin olması açısından dikkati çekiyor.

Dik yamaçların bulunduğu sarp kayalıklarda bulunan ve oluşum yılı bilinmeyen mağaranın, Rus ve Ermeni işgalinden kaçan halk tarafından sığınak olarak kullanıldığı biliniyor.

İnsan kemiklerinin yanı sıra fosfat bakımından ekonomik değeri yüksek olan yarasa gübresi ile sarkıt, dikit ve sığ göller yer alan mağaranın turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Özellikle doğa sporları meraklılarının ilgisini çeken mağarada incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İspir ilçesinde muhteşem doğal güzelliklerinin olduğunu söyledi.

Elmalı Mağarası'nın turizme kazandırılması amacıyla incelemeler yaptığını ifade eden Memiş, "İspir'in müthiş turizm potansiyeli var. Elmalı Mağarası muhteşem bir mağara, lakin mağaranın giriş yolu patika ve riskli. Şu aşamada turların ve araçlarla turizm yapabileceğimiz bir seviyede değil. Mağara ve yakınları, doğa sporlarını sevenler açısından muhteşem." dedi.

Memiş, mağaranın ziyaretçilerin rahatlıkla gezebileceği yer olmadığını ve bunun için çalışmaların yapılacağını belirterek, mağaranın 8 yaşındaki çocuktan 80 yaşındaki vatandaşın rahatlıkla görebileceği hale getirilmesi için düzenlemelerin yapılacağını aktardı.

Mağaranın bu çalışmalar sonrası turizme kazandırılmasının hedeflendiğini dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Elmalı Mağarası, sarkıt dikitleriyle ve içerisinde gezebileceğimiz damlataş mağarasıdır. Mağara turizmi özel bir turizm alanıdır. Türkiye'de, mağara turizmi yaygınlaşmaya başladı. Avrupa'da Elmalı Mağarası'ndan daha küçük olup da on binlerce insanın ziyaret ettiği mağaralar var. Burada vatandaşımızın güvenli şekilde mağaraya ulaşımını sağlamak gibi yapmamız gereken çalışmalarımız var. Önce mağaranın yolunu yapacağız, yüksekliğinden dolayı güvenli merdiven yapmamız gerekiyor. Elmalı Mağarası, bütün vatandaşların güvenli şekilde girebileceği yer olacak."

Vali Memiş daha sonra aynı ilçede yer alan tarihi Sırakonaklar'da incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:01
  1. Elmalı Mağarası
  2. Erzurum
  3. İspir ilçesi
  4. Turizm

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