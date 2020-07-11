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Ekonomi

Sarp Gümrük Kapısı'nda 153 kilogram kaçak bal ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-11 11:28:19 -
Sarp Gümrük Kapısı'nda 153 kilogram kaçak bal ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 153 kilogram kaçak bal ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sarp Gümrük Kapısı'na Gürcistan'dan gelen yabancı plakalı bir araç, yapılan analiz sonucu riskli görülerek x-ray cihazına sevk edildi.

Taramada, yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlanan araç, arama hangarına alındı ve depo yerinden söküldü. Yapılan inceleme sonucu, aracın yakıt deposunun bir bölümüne zula tabir edilen özel bir bölme yapıldığı, bölmenin içine bal gizlendiği anlaşıldı. Araç sürücüsünün yakıt dolu olduğunu beyan ettiği deposundan 153 kilogram bal çıkarıldı. Ele geçirilen kaçak balın kestane balı olduğu belirlendi.

İnsan sağlığına uygun olmayan koşullarda Türkiye'ye sokularak, piyasaya sürülmek istenilen 153 kilogram kestane balına ve kaçak eşyanın naklinde kullanılan araca el konuldu. Sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

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