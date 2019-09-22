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SAROS’tan çarpıcı yeni parti anketi: Davutoğlu ve Babacan’ın oy oranı dikkat çekti!

SAROS araştırma şirketinin hazırladığı ankete katılan kişilere yeni parti kurulması durumunda kime oy verecekleri soruldu. Katılımcıların yüzde 4’4’ü Ali Babacan'a, yüzde 4.2’side Ahmet Davutoğlu'na "oy vereceğim" dedi.

22 Eylül 2019 Pazar 16:00
SAROS’tan çarpıcı yeni parti anketi: Davutoğlu ve Babacan’ın oy oranı dikkat çekti!

 Sezai Erhan  yeniakit  Ünlü anket şirketi SAROS Türkiye Gündem Araştırması adını verdiği bir anket yayımladı. 2-7 Ağustos 2019 tarihleri arasında 30 büyükşehir genelinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 18 yaş üzeri 3012 kişi ile görüşüldü. Ankete katılan kişilere, "Türkiye'nin en önemli sorunu ne?", "Türkiye’de en çok beğendiğiniz devlet adamı veya siyasetçi kimdir?” ve yeni parti kuracağı konuşulanAhmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a dair sorular soruldu.

Ankete katılanların yüzde 4.4’ü yeni parti kurulması durumunda Ali Babacan'a, yüzde 4.2’si Ahmet Davutoğlu'na oy verebileceğini söylemesi dikkat çekti.

Ankette şu ayrıntılar yer aldı:

Türkiye'nin en önemli sorunu ne?

"Türkiye'nin en önemli sorunu ne?" sorusuna katılımcıların yüzde 48.3’ü ekonomi, yüzde 25.7’si işsizlik, yüzde 6.6’sı eğitim, yüzde 5.49’u terör yanıtını verdi.

Türkiye'nin yeni bir siyasi oluşuma ihtiyacı var mı?

"Türkiye'nin yeni bir siyasi oluşuma ihtiyacı var mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 46.2'si "hayır", yüzde 36.8'i "evet",yüzde 17.0 si de "fikrim yok" yanıtını verdi.

Türkiye'de hayatta olan en çok beğendiğiniz devlet adamı veya siyasetçi kimdir?

"Türkiye'de hayatta olan en çok beğendiğiniz devlet adamı veya siyasetçi kimdir?” sorusuna katılımcıların yüzde 44.6'sı “Recep Tayyip Erdoğan”, yüzde 17.6’sı “Ekrem İmamoğlu” yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 16:00
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YORUM YAZ

  • Halim SelimHalim Selim55 dk önce
    Toplarsan ikisini yuzde 8 kusur yapar. Bu seçmen komunist partisinden değil, akepeden ayrilacak. Çöküş hizlanacak inşallah.
  • II.MuratII.Murat1 sa önce
    Parti kurulmadan bile bu oy oranini yakaliyorlarsa,Reis e yol göründü.Hesap günü geliyor..
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Bırakın bu naylon oy istatistikleri. Böylelikle AKPye kıyakcılık filan yapmıyorsunuz, sadece yanıltiyorsunuz. Bu parti sadece Reiz ve dalkavuklarla yürüyemez. Hastaya ameliyat lazım. Kangren teşhisini engellemeyin. Bu şekilde Özalın partiside gün be gün eridi ve tarih oldu.
  • hercaihercai1 sa önce
    Iki sabetayci ne diyorlar birbirine? Mum sondu? Daha once anlattik ama kimse dinlemedi.Mum sondu cocuklari nasil anlasir mesela, bilen varmi?
  • NedimNedim1 sa önce
    Babacanin partisine isim olsun, tavsiyemdir(........partisi.)yakisir onlara .

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