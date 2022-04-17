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Gündem Saros Körfezi'nde balıkçıları tedirgin eden görüntü
Gündem

Saros Körfezi'nde balıkçıları tedirgin eden görüntü

Dünya üzerinde kendi kendini temizleyen 3 denizden biri olan Ege Denizi'nin Trakya topraklarında yer alan Saros Körfezi'nde balıkçıları tedirgin eden kirlilik yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 13:55:00 -
Saros Körfezi'nde balıkçıları tedirgin eden görüntü

Kaynağını Yıldız Dağları'ndan alan Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de dereler ile birleşen ardından da Meriç Nehri ile birleşerek 15 kilometre sonra Ege Denizi'nin Saros Körfezi'ne dökülen Ergene Nehri'nin kirliliği balıkçıları tedirgin ediyor. Saros Körfezi'nde ağlarını toplayan balıkçılar karşılaştıkları görüntü karşısında endişe duymaya başladı.

Ağlardan balık değil çamur çıkıyor

Fabrika atıkları nedeniyle simsiyah akan Ergene Nehri, Enez ilçesinde çamur olarak Saros Körfezi'ne dökülüyor. Enez sahilinde balıkçıların ağlarından balık değil, simsiyah çamur çıkıyor. Çamur deryasına dönen ağlarını toplayan balıkçılar, çamurla yoğun mücadele ediyor. Balıkçılar, kirlilik nedeniyle balıkların olumsuz etkilendiğini anlattı.

Saros Körfezi'nin alarm verdiğine değinen balıkçılar, Saros Körfezi'nde yaşanan kirliliği 'Saros'un musilaji' olarak nitelendirerek, acil önlem çağrısında bulundu.

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