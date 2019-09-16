Şarlatan Oktar ve 'Kedicikler' için hesap günü!

Adnan Oktar ve yanındaki isimler yarın hakim karşısına çıkacak. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonunda başlayacak ilk duruşmanın, 40 gün sürmesi bekleniyor.

870 yıl hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Oktar ve örgütü hakkında hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. 171 sanığın tutuklu olarak yer aldığı 226 sanıklı iddianamede, şüphelilere 24 ayrı suçlama yöneltilmişti. İddianamede, örgüt lideri Adnan Oktar hakkında 24 ayrı suçtan, 870 yıl hapis cezası istenmişti.

Hakkındaki suçlamalar

İddianamede şüphelilere ‘siyasal ve askeri casusluğa teşebbüs’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’, ‘cinsel istismar’, ‘cinsel saldırı’, ‘6136 sayılı Yasa’ya muhalefet’, ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘eziyet’, ‘şantaj’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘hakaret’, ‘3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’na muhalefet’, ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi veya kayda alınması’, ‘dolandırıcılık’, ‘tehdit’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’, ‘5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet’, ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçları yöneltiliyor.