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Gündem 'Şarlatan' Murat Övüç'ten skandal savunma
Gündem

'Şarlatan' Murat Övüç'ten skandal savunma

Oğlu Burakcan Övüç'ün silahla dehşet saçmasını savunan "sosyal medya şarlatanı" Murat Övüç, tepki çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 09:43:00 -

Sosyal medyada çektiği saçma videolarla tanınan Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, önce paylaşıp sonra sildiği videoda, otomobil kullanırken tabancasıyla peş peşe ateş ediyor. Tabancanın namlusunun doğrultulduğu yerde evler olduğu görülüyor. Daha önce de bacağının üzerine koyduğu tabancayla otomobil kullanırken bir videosunu ekleyen Burakcan Övüç'e sosyal medyadan büyük tepki var.

Polis ekipleri Burakcan Övüç'ü bulmak için harekete geçti. Burakcan'ın ateşlediği silahın kuru sıkı olduğu düşünülse de, polis gözaltına aldığında bu silahın akıbetini de soracak.

"Düşmanlarımız yaptı"

Burakcan Övüç'ün babası Murat Övüç videonun iki yıllık olduğunu iddia ederek, "İki yıl önceki görüntüyü tekrar önümüze getirdiler. Düşmanlarımız yaptı. Oğlum bunu iki yıl önce çektiğinde uyarmıştım. Gençlik hatasıydı. Oğlum sonradan çok pişman oldu. Videoyu kaldırmıştı. Düşmanlarım bu görüntüyü tekrar gündem yaptı. Oğlum iyilik timsali bir insandır. Çevresi onu tanır. Zaten çok pişman oldu" şeklinde konuştu.

6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilir

Hukukçular, Burakcan Övüç'ün bu videoda iki ayrı suç işlediği görüşünde hemfikir. Avukat Sema Kılıç videoyla ilgili yaptığı açıklamada "Burakcan Övüç, hareket halinde araç kullanırken camdan tabanca çıkarıp ateş etmek suretiyle Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi uyarınca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Ayrıca, Burakcan Övüç'ün ateş açtığı yönde evlerin bulunması nedeniyle TCK 170/1 maddesi uyarınca 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir" dedi.

Hürriyet'in haberine göre: Avukat Duygu Elif Kurt ise "Silahın yerleşim yeri içerisinde, kontrolsüz bir şekilde kullanımı sebebiyle, çok sayıda kişinin hayatına yönelik bir tehlike oluşmuştur. Bu sebeple 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu' kapsamında soruşturma açılması gerekir. İlgili madde gereğince bu suçu işleyenler hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilir" diye konuştu.

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