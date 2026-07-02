İletişim Başkanlığı’ndan 15 Temmuz Seferberliği

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İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü kapsamında yürütülecek kapsamlı anma etkinliklerinin stratejik yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Duran, bu yılki etkinliklerin ana temasının “İrade Bizim, Zafer Bizim!” olarak belirlendiğini duyurdu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; milletin, ordunun ve güvenlik güçlerinin fedakârlığı ile kahramanlığı sayesinde akamete uğratıldığını belirten İletişim Başkanı Duran, aziz milletin o gece tarihte eşine az rastlanır bir sivil direniş sergilediğini vurguladı. Duran, “Biz 15 Temmuz’u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İRADE BİZİM, ZAFER BİZİM TEMASI

“İrade Bizim, Zafer Bizim!” ifadesiyle milletin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhunun, kararlı duruşun ve milli iradeye sahip çıkma azminin vurgulanması amaçlanıyor. Duran, “İrade Bizim” ifadesiyle milletin geleceğini belirleme hakkına, tercihlerine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının vurgulandığını belirtti. İradenin bir bilinç durumunu ifade ettiğini dile getiren Duran, milletin 15 Temmuz gecesi tam da bu idrakle hareket ederek ihanet şebekesini durdurduğunu söyledi. Zafer Bizim” ifadesinin ise birlik ve beraberlikle ortaya konulan mücadele iradesinin sonucunu temsil ettiğini belirten Duran, 15 Temmuz zaferinin Türkiye’nin kendi iradesiyle geleceğini inşa etme kararlılığının göstergesi olduğunu ve ülkenin ortak hafızasının en önemli kurucu unsurlarından biri hâline geldiğini kaydetti.

ÜÇLÜ İRADE VURGUSU VE KRİTİK EŞİK

İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz ruhunun üç temel irade üzerinde yükseldiğini belirtti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlik iradesi, milletin meydanlara inme iradesi ve devlet kurumlarının demokrasiyi koruma iradesi. Onuncu yılın sıradan bir anma değil, toplumsal hafızanın kurumsallaşması ve gelecek kuşaklara aktarımı için kritik bir eşik olduğunu vurgulayan Duran, bu dönemi millî hafızayı tazelemek ve Türkiye’nin demokratik dayanıklılığını dünyaya anlatmak için önemli bir vesile olarak gördüklerini ifade etti.

81 İLDE “YAŞAYAN HAFIZA” MERKEZLERİ

Etkinlikler kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde ve yurt dışındaki stratejik merkezlerde binlerce program düzenlenecek. Şehir meydanlarında kurulacak olan “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Çadırları”, dijital ekranlar, etkileşimli panolar ve video gösterimleriyle birer yaşayan hafıza merkezi olarak hizmet verecek. Ayrıca Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde dev bir program, İstanbul’da ise Ayasofya’da 253 hafızın katılımıyla hatim programı ve Boğaz’da teknelerle deniz korteji düzenlenecek.

Teknolojinin sanatsal kullanımı da anma törenlerinde ön planda olacak. Galata Kulesi ve Kız Kulesi gibi simge yapılarda 3D mapping gösterileri gerçekleştirilirken, İstanbul Boğazı’nda ışıklı drone gösterileri sunulacak. Toplumsal hafızayı güçlendirmek amacıyla başlatılan Millî Hafıza Projesi’ne ise şu ana kadar kamu kurumlarından 3 bin 198 proje girişi yapıldı. Duran, özellikle 18-35 yaş arası gençlerden gelen yoğun başvurunun, yeni neslin 15 Temmuz zaferine sahip çıktığının en büyük göstergesi olduğunu belirtti.

ONUNCU YIL KRİTİK BİR EŞİK OLARAK TANIMLANIYOR

Hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden geçen on yıl, yalnızca geçmişin hatırlandığı bir dönem değil; 15 Temmuz’un anlamının derinleştiği, toplumsal hafızada kurumsallaştığı ve gelecek kuşaklara aktarımının yeni bir aşamaya ulaştığı kritik bir eşik olarak tanımlanıyor. İletişim Başkanı Duran, anma etkinliklerini millî hafızayı tazelemek, toplumsal dayanıklılığı pekiştirmek ve Türkiye’nin demokratik dayanıklılığını ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru biçimde anlatmak için önemli bir vesile olarak gördüklerini söyledi.

ULUSLARARASI ARENADA FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz gerçeği sadece yurt içinde değil, uluslararası akademik ve diplomatik mecralarda da ele alınacak. Berlin’den Cakarta’ya, Brüksel’den Pretorya’ya kadar pek çok dünya başkentinde düzenlenecek panellerle FETÖ’nün uluslararası terör ağı ve Türkiye’nin demokrasi tecrübesi anlatılacak. Ankara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek “Türkiye’de Darbeler ve Demokrasi” panelinin çıktıları ise kalıcı bir eser olarak kitaplaştırılacak.

GENİŞ YAYIN KÜLLİYATI VE HATIRA OBJELERİ

Medya ve yayıncılık alanında da önemli eserler izleyici ve okurla buluşacak. TRT tarafından hazırlanan “Asırlık Gece” dizisi ve “Memleket Tamircisi” filminin yanı sıra, darbenin farklı boyutlarını işleyen 19 belgesel yayınlanacak. Ayrıca Darphane tarafından 10. yıl hatıra parası basılacak ve Ankara Gölbaşı’nın endemik “sevgi çiçeği”nden ilham alan özel bir rozet tasarlanacak. İletişim Başkanı Duran, “Biz 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” diyerek, tüm bu çalışmaların millî hafızayla sarsılmaz bir bağ kurmayı amaçladığını vurguladı.