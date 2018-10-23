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Şarlatan Adnan Oktar'ın 'Zevk Sarayı'ndan eser kalmadı!

Suç ve şantaj örgütü lideri şarlatan Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan Boğaz manzaralı süper lüks malikanesinin yıkımında sona gelindiği bildirildi.

23 Ekim 2018 Salı 16:10
Şarlatan Adnan Oktar'ın 'Zevk Sarayı'ndan eser kalmadı!

Adnan Oktar suç örgütünün Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki kaçak yapılarının yıkımında sona gelindi.

Belediyeden alınan bilgiye göre, Boğaziçi Müdürlüğü'nün kaçak olduğunu tespit ettiği 23 yapının büyük bölümünün yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

Kaçak olmayan iki blokla birleştirilerek yapılan bazı yapı unsurlarının da yıkım çalışmaları da sürüyor.

4 Ekim'den bu yana yıkım faaliyetleri yürütülen alanda ağaçların zarar görmemesi için büyük iş makinelerinden faydalanılmadı. Yıkım büyük oranda insan iş gücüyle gerçekleşti. Ancak özellikle iki yapıdaki beton parçalarının kırılması için iş araçları araziye alındı.

Bir yandan geri kalan yıkım işlemleri bu araçlarla yapılırken diğer yandan ise enkaz kaldırma ve hafriyat işlemleri yapılıyor.

Bugüne kadar 23 yapının yıkımından çıkan enkazın önemli bir bölümü çıkartıldı.

Söz konusu alanda yıkım ve hafriyat taşınma işlemleri tamamlanan bölümlerde ise çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

TMSF kontrolüne bırakılacak

Belediye ekipleri, işlerini bitirdikten sonra bölgeyi Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyondan sonra villa ve arazinin devredildiği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) kontrolüne bırakacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Kandilli'de Boğaziçi ön görünümündeki alanda 23 yapının yasalara aykırı olarak inşa edildiğini tespit etmiş ve ardından villanın kapısına "Yapı Tatil Tutanağı" asılmıştı. Büyükşehir Belediyesi Encümeni ise 1 Ağustos'ta kaçak yapıların yıkılması yönünde karar almış ancak İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın bir aylık süre istemesi üzerine yakım kararı 4 Ekim'de uygulanmaya başlanmıştı.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 16:10
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. Adnan Oktar örgütü
  4. Adnan Oktar'ın malikanesi
  5. Üsküdar
  6. Kandili
  7. Yıkım işlemleri

YORUM YAZ

  • hakhak46 dk önce
    16 sene boyunca gıkını çıkarma bizden dir de. sonra birden aydınlanma geçirip imana gel. aynı fetödeki gibi. herkes suçlu birtek yönetenler hariç:))))))))))))))
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı52 dk önce
    Böyle bir mekan yaşlılar için korunup huzurevi yapılsa idi daha iyi olmazmıydı.
  • mehmet önenmehmet önen56 dk önce
    yikilsin yakilsin böyle din devlet ve müslüman düsmanlari pis yahudi itleri
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