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Şarlatan Adnan Oktar'ın 'kara kutusu' itirafçı oldu! Şoke eden ifadeler

Suç ve şantaj örgütü lideri şarlatan Adnan Oktar'ın 30 yıllık müridi Ece Koç itirafçı oldu. Örgüt hakkındaki bilinmeyen detayları anlatarak örgütü deşifre eden Koç, toplamda 78 sayfa ifade verdi. Ece Koç'un dün gece Silivri Cezaevi'nden tahliye edildiği öğrenildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:44
Şarlatan Adnan Oktar'ın 'kara kutusu' itirafçı oldu! Şoke eden ifadeler

Geçtiğimiz aylarda kendisine ve yapılanmasına düzenlenen dev operasyonla tutuklanan suç örgütü lideri Adnan Oktar'a en yakın isimlerden birisi olan Ece Koç itirafçı oldu. 

30 yıldır örgüt içerisinde bulunan Ece Koç'un Adnan Oktar'ın talimatları doğrultusunda eşinden ayrıldığı ve çocuğunu 25 yıldır görmediği ortaya çıktı. Dün Silivri Cezaevi'nden tahliye edilen Ece Koç, 25 yıldır görmediği oğluna kavuştu.

ÖNEMLİ İTİRAFLAR

Örgütün İsrail, ABD ve FETÖ bağlantıları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ece Koç Türkiye'ye gelen İsrailli hahamlarla ilgili itiraflarda bulunduğu öğrenildi.

TURNİKE SİSTEMİ VE KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLARA TACİZ

Öte yandan Ece Koç'un 27 sayfalık ifadesinde örgütün turnike sistemi, kadınları köleleştirme ve küçük yaşta kız çocuklarına taciz konularında önemli itiraflarda bulunduğu da belirtiliyor.

AVUKATLAR ARACILIĞIYLA ÖRGÜTÜ YÖNETİYOR

İfadesinde, Adnan Oktar'ın avukatlar aracılığıyla cezaevinden örgütü yönettiğini belirten Ece Koç, avukatların itirafçı olmamaları yönünde telkinde bulunarak cezaevindeki örgüt üyelerini oyalama taktiği yaptığını söyledi.

(Yeni Asır)

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:44
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