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Şarlatan Adnan Oktar'ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Kendisine ve grubuna yönelik düzenlenen dev operasyonla tutuklanıp cezaevine gönderilen Adnan Oktar'ın, hapiste ilk olarak ne istediği ortaya çıktı.

24 Temmuz 2018 Salı 10:03
Şarlatan Adnan Oktar'ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Edinilen bilgilere göre Silivri’den Edirne F Tipi cezaevine nakledilen Adnan Oktar cezaevindeki yeni koğuşuna yerleştirildi. Oktar, iki gündür kameralı gözlem odasında kalıyordu. Dün buradan çıkarıldı ve 3 kişilik bir koğuşa konuldu. Oktar koğuşta tek başına kalıyor. Oktar’ın koğuşuna geçtiğinde ilk olarak okumak için gazeteleri talep ettiği öğrenildi. Cezaevinde yönetimin belirlediği günlük gazeteler ücreti karşılığında mahkum ve tutuklulara verilebiliyor.

25 METRELİK KOĞUŞTA

Edirne F tipi cezaevinin internet sitesindeki bilgilere göre cezaevinde 103 adet 3 kişilik, 61 adet tek kişilik odalar var. 3 kişilik odalar 25 m alt ve 25 m üst olmak üzere toplam 50 metrelik bir alandan oluşuyor. 3 kişilik odaların havalandırmaları da 50 metrekare... Oktar’ın herhangi bir fiziki saldırıya maruz kalmaması için de tedbirler artırıldı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:03
  1. Edirne
  2. Adnan Oktar
  3. Hapishane
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