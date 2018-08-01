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Şarlatan Adnan Oktar'da pişkin savunma: O şahıs ben değilim!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon ve soruşturmayı kaleme aldığı yazısında, dikkat çekici ayrıntılara değindi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:12
Şarlatan Adnan Oktar'da pişkin savunma: O şahıs ben değilim!

Selvi'nin "Kedicikler itirafçı oluyor" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

Kamuoyunda Adnan Hocacılar olarak bilinen grubun lideri Adnan Oktar’a, mahkeme kararıyla yapılan telefon kayıtları dinletilince, “O ben değilim” diyor. Tekrar dikkatli bir şekilde dinlemesi isteniyor. O ısrarla reddediyor. “O ben değilim” diyor. Tam bir FETÖ taktiği.

Hatırlarsanız 15 Temmuz gecesi darbeyi Akıncı Üssü’nden yöneten FETÖ’nün TSK imamlarından Kemal Batmaz da Akıncı Üs Komutanı’nın kendisine selam durduğu görüntüler izletilince, kendisini inkâr etmiş, “O ben değilim” demişti. 15 Temmuz gecesi Meclis’i bombalayan FETÖ’cü pilot da kendini tanıyamamıştı.

İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla kıskıvrak yakalanıp cezaevine konulan Adnan Oktar grubuyla ilgili iddianame hazırlanıyor. Devletin kararlılığını görünce ailelere güven geldi. Devlet, devletliğini yapınca etrafa korku salan Adnan Oktar grubu sindi. Adnan Oktar mağdurları harekete geçti. İstanbul Adliyesi’ne suç duyuruları yapılıyor, aileler savcılığa müracaat ederek bilgi paylaşıyor. Ama asıl daha önemlisi, Adnan Oktar’ın kedicikleri arasında çözülmelerin başladığı söyleniyor. Daha önce burnundan kıl aldırmayan, tehdit dolu bir dil kullanan kediciklerin arasından itirafta bulunmak için müracaat edenler olduğu söyleniyor. Kedicikler deyip geçmeyin, sistem onların üzerinden dönüyor. İddianame ortaya çıkıp pabucun pahalı olduğunu görünce şantajcı bu yapı hakkında bilgi vermeye başlayacaklar.
Seks şantajı üzerine kurulu bu yapının dijital arşivi ele geçirilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi, “ahlaksız” bu çete hakkında devletin tepesinde tam bir kararlılık söz konusu. 1999 yılında İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın zamanında yapılan operasyondan kurtulmuşlardı. Ancak Türkiye o Türkiye değil, Ankara o Ankara değil.

Tam bir kararlılık söz konusu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:12
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Adnan Oktar
  4. İfadeler
  5. pişkin savunma
  6. adnan oktar operasyonu
  7. Abdulkadir Selvi

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 59 dk önce
    Fetö, Adnan Oktar Gibi, Örgütlere Asla Taviz Verilmemelidir. En Hızlı Ve En Ağır Şekilde Cezalandırılmalıdır.
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Adnan bu sefer kamayı yedin.Ben olsam sana o zavallı kızlara yaptıklarının aynısı yaptırırdım.Naylonu eritip,eritip ilgili yerlerine damlatırdım.Makatından huniyle eritilmiş kurşun,bakır döker içine boşaltırdım.
  • AliAli1 sa önce
    Operasyonu kım yaptı? MASAK. Iyı de kedıcıklerden, santaj kasetlerınden, pis partılerden, kızların nasıl kotu yola dusuruldugunden baska bırsey konusulmuyor. Hadı artık kara para aklamaya delıl beklıyoruz. Casuslık ıddıasına delıl beklıyoruz. Olayı kedıcıkle sulandırmayın.
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