Şarlatan Adnan Oktar'da pişkin savunma: O şahıs ben değilim!

Selvi'nin "Kedicikler itirafçı oluyor" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

Kamuoyunda Adnan Hocacılar olarak bilinen grubun lideri Adnan Oktar’a, mahkeme kararıyla yapılan telefon kayıtları dinletilince, “O ben değilim” diyor. Tekrar dikkatli bir şekilde dinlemesi isteniyor. O ısrarla reddediyor. “O ben değilim” diyor. Tam bir FETÖ taktiği.

Hatırlarsanız 15 Temmuz gecesi darbeyi Akıncı Üssü’nden yöneten FETÖ’nün TSK imamlarından Kemal Batmaz da Akıncı Üs Komutanı’nın kendisine selam durduğu görüntüler izletilince, kendisini inkâr etmiş, “O ben değilim” demişti. 15 Temmuz gecesi Meclis’i bombalayan FETÖ’cü pilot da kendini tanıyamamıştı.

İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla kıskıvrak yakalanıp cezaevine konulan Adnan Oktar grubuyla ilgili iddianame hazırlanıyor. Devletin kararlılığını görünce ailelere güven geldi. Devlet, devletliğini yapınca etrafa korku salan Adnan Oktar grubu sindi. Adnan Oktar mağdurları harekete geçti. İstanbul Adliyesi’ne suç duyuruları yapılıyor, aileler savcılığa müracaat ederek bilgi paylaşıyor. Ama asıl daha önemlisi, Adnan Oktar’ın kedicikleri arasında çözülmelerin başladığı söyleniyor. Daha önce burnundan kıl aldırmayan, tehdit dolu bir dil kullanan kediciklerin arasından itirafta bulunmak için müracaat edenler olduğu söyleniyor. Kedicikler deyip geçmeyin, sistem onların üzerinden dönüyor. İddianame ortaya çıkıp pabucun pahalı olduğunu görünce şantajcı bu yapı hakkında bilgi vermeye başlayacaklar.

Seks şantajı üzerine kurulu bu yapının dijital arşivi ele geçirilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi, “ahlaksız” bu çete hakkında devletin tepesinde tam bir kararlılık söz konusu. 1999 yılında İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın zamanında yapılan operasyondan kurtulmuşlardı. Ancak Türkiye o Türkiye değil, Ankara o Ankara değil.

Tam bir kararlılık söz konusu.