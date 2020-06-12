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Yerel

Şarlan Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor

Aydın’ın Çine ilçesinde yer alan Şarlan Tabiat Merkezi’nde yapılan genel temizlik çalışmaları tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:49:36 -
Şarlan Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor

Aydın’ın Çine ilçesinde yer alan Şarlan Tabiat Merkezi’nde yapılan genel temizlik çalışmaları tamamlandı.


2014 yılında tabiat parkı olarak ilan edilen Çine ilçesi sınırları içerisinde yer alan Şarlan Tabiat Parkı’nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi tarafından genel alan temizliği gerçekleştirildi.


Yazın kavurucu sıcağından kurtulmak isteyenlerin uğrak mekanı olan Şarlan Tabiat Parkı yapılan rekreasyon çalışmalarının ardından güzel bir görünüme kavuşmuştu.


Çam ağaçlarının arasındaki güzel havadan ve buz gibi sudan faydalanmak isteyenler hafta sonlarını ve boş zamanlarını aileleri ile birlikte Şarlan Tabiat Parkı’nda geçiriyor. Bölgede ekipler tarafından yapılan genel alan temizliğinin ardından park ziyaretçilerini beklemeye başladı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi’nden yapılan açıklamada, “İlimiz korunan alanlarından Şarlan Tabiat Parkı’nda yapılan alan temizliği ile siz değerli ziyaretçilerimizi beklemektedir. Ziyaretiniz sonucunda oluşan atıklarınızı çöp toplama alanlarına bırakmanız önemle rica olunur” denildi.

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