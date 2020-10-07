Sarkozy ifade verdi

Fransız Mediapart internet sitesinin haberine göre, Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya soruşturmasında görevli Paris Adli Mahkemesi yargıçları Aude Buresi ve Marc Sommerer tarafından sorguya alındı.

Son olarak 24 Eylül'de Sarkozy cephesinin itirazlarının Paris Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından ifadeye çağrılan Sarkozy hakkında mahkemeye çok sayıda somut delil sunulduğu belirtiliyor.

Yolsuzluk, seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlama ve kamu fonlarının zimmete geçirilmesini saklamakla suçlanan Sarkozy ve birlikte yargılandığı kişiler, soruşturmaları engellemekle de itham ediliyor. Bu durumun, davalıların alacakları cezayı artırabileceği ifade ediliyor.

Sarkozy'nin, 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den 'yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü' iddia ediliyor.