  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sarkozy ifade verdi
Dünya

Sarkozy ifade verdi

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla açılan soruşturma nedeniyle ifade verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:31:00 -
Sarkozy ifade verdi

Fransız Mediapart internet sitesinin haberine göre, Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya soruşturmasında görevli Paris Adli Mahkemesi yargıçları Aude Buresi ve Marc Sommerer tarafından sorguya alındı.

Son olarak 24 Eylül'de Sarkozy cephesinin itirazlarının Paris Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından ifadeye çağrılan Sarkozy hakkında mahkemeye çok sayıda somut delil sunulduğu belirtiliyor.

Yolsuzluk, seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlama ve kamu fonlarının zimmete geçirilmesini saklamakla suçlanan Sarkozy ve birlikte yargılandığı kişiler, soruşturmaları engellemekle de itham ediliyor. Bu durumun, davalıların alacakları cezayı artırabileceği ifade ediliyor.

Sarkozy'nin, 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den 'yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü' iddia ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

bütün siyonistler kan, yolsuzluk, ahlaksızlık yönteminş kullanıyor, tasmalanıyor fetö kumpas kasetleri gibi
  • Yanıtla

iyice bak nedir

sarkozy kimdir aslen ispanya yahudisi olup dedeleri osmanlı tarafından katliamdan kurtarılıp yunanistana getirilmiştir.ordanda fransya göc eden mason yahudi birisidr türkleri hiç sevmez aslen fransızlrıda sevmez ama (cumhurbaşkanı yapılmıştır bu nedemk fransız halkı tam uyanamamıştır::)))
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan Dağlık Karabağ sözleri: Bu olursa Rusya ve İran Türkiye'ye savaş açacak
Dünya

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan Dağlık Karabağ sözleri: Bu olursa Rusya ve İran Türkiye'ye savaş açacak

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, 27 Eylül'den bu yana Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı...
Yalçın'dan Çilingiroğlu'na tepki: Üslup mahrumu dili kökünden koparırız
Gündem

Yalçın'dan Çilingiroğlu'na tepki: Üslup mahrumu dili kökünden koparırız

CHP'nin yayın organı Halk TV'de Türkiye Tabibler Birliği'ni (TTB) savunup MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren Prof. Dr. Mehmet Çil..
22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı
Dünya

22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne ka..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay