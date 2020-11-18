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Dünya Sarkisyan: Seçim kaçınılmaz oldu
Dünya

Sarkisyan: Seçim kaçınılmaz oldu

Ermenistan’da muhalefetin istifaya çağırdığı ancak olumsuz cevap aldığı Başbakan Paşinyan koltuğunda otururken bu kez seçim tartışmalarına Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:06:00 -
Sarkisyan: Seçim kaçınılmaz oldu

Sarkisyan, erken parlamento seçimlerinin kaçınılmaz olduğunu, seçim öncesinde ülkenin idaresinin ulusal mutabakat hükümetine devredilmesi gerektiğini ifade etti.
Sarkisyan, “Oluşan durumu ve bundan düzgün şekilde çıkılması gerektiğini dikkate alır, halkın taleplerine kulak verirsek şu aşikârdır: Ülkeyi sarsılmadan korumak için Ulusal Meclis’te erken seçimlerin gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı. Sarkisyan, hükümet ve iktidardaki siyasi gücün kendi potansiyelini objektif şekilde değerlendirmesi ve kısa süre içerisinde bir yol haritası geliştirmesinin tek sorumlu yaklaşım olacağını belirtti.

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