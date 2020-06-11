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Aktüel

Şarkışla’da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde sürüsünü otlatan bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 21:11:49 -
Şarkışla’da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde sürüsünü otlatan bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Şarkışla ilçesine bağlı Çeşmeler mevkiinde çobanlık yapan 36 yaşındaki Harun Şahin’in sürüsünü otlattığı sırada yakın bir noktaya yıldırım düştü. Ağır yaralanan ve Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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