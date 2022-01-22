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Gündem Şarkılarını bir daha yayınlamayacaklar! Sezen Aksu'ya ilk şamar
Gündem

Şarkılarını bir daha yayınlamayacaklar! Sezen Aksu'ya ilk şamar

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı şarkısında Hz Adem ve Havva’ya yönelik hakaretle tepkiler dinmezken, Türk Müzik Birliği televizyonu genel müdürü Amil İsmayılov Sezen Aksu şarkılarına yasak koyduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 15:03:00 - 2022-01-22 15:06:40
Şarkılarını bir daha yayınlamayacaklar! Sezen Aksu'ya ilk şamar

 YENİ AKİT  ANKARA 

Olaya ilk büyük tepki TMB TV’den geldi. Türk Müzik Birliği televizyonu genel müdürü Amil İsmayılov Sezen Aksu şarkılarına yasak koyduklarını açıkladı.

Amil İsmayılov, "Sözde sanatçı bozuntuları dini ve manevi değerlere saldırarak şöhret peşinde koşmayı moda etmişler. Kur’an’a, peygamberlere, kitaplara, dinlere uzanan diller durmuyor sanki marifetmiş gibi. Ama isim kullanarak şarkıya konu etmek hadsizlik. Biz hiç bir milletin değerlerine dil uzatmaz, alay etmeyiz. Bunun adı hadsizlik. Zaten Sezen Aksu, hep böyle davranışlarıyla artık sabrımızı taşırdı. Onun yolu yol değil"

Amil İsmayılov, açıklamasında “Sosyal paylaşım sitelerinden tut da kitap ve film olsun, şarkı sözleri ve ya şiir olsun kimse düşünce ve ifade özgürlüğünü bahane ederek milletlerin mukaddesatına, kutsal değerlerine, din ve peygamberlere karşı aşağılayıcı bir dil kullanamaz, yapılırsa bunu adı ahlaksızlıktır” diye konuştu.

TMB TV’nin bu hadsizliğe tepki olarak sanatçı Sezen Aksu’ya yasak koyduklarını söyleyen İsmayılov, “Yapılan hadsizliklere zamanında dur dememiz lazım, seyirci kalamayız ve bu ahlaksızlığa ortak olamayız” dedi.

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Yorumlar

Demir

Sarki 2017 de yazilmis okunmus simdi duyup itiraz etmeniz cok sacma geldi
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Mustafa

Bir edepsizin söylediğini tekrarlamak edepsizlik tir. Suc ifşa olmuştur, sanatcı gruhuna AKP hükümeti nin yaptığı yardımı hiç bir hükümet yapmadı.
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