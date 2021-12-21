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Yerel Şarkıcının öldüğü yangında şok gelişme: Yangın bilerek çıkarltılmış!
Yerel

Şarkıcının öldüğü yangında şok gelişme: Yangın bilerek çıkarltılmış!

İstanbul Kadıköy'de 29 Haziran’da bir binanın birinci katında çıkan yangında, Yusuf Can Döğüşcü isimli müzisyen hayatını kaybetti. Yangını çıkaran kişi hakkında "yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 11:21:00 -
Şarkıcının öldüğü yangında şok gelişme: Yangın bilerek çıkarltılmış!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gayri resmi apart olarak kullanılan dairede meydana gelen yangının şüpheliler Mahmut Sağır ve Burak Kaya'nın birlikte kaldıkları odadan başladığı, şüphelilerin yangından hemen önce eşyalarını hazırlayarak aparttan ayrıldıkları kaydedildi.

İddianamede, tanık ve müşteki ifadeleri kapsamında şüphelilerin apartta kalmalarının istenmemesi nedeniyle apart yönetimi ile aralarında anlaşmazlık bulunduğu belirtildi.

Kundaklamışlar

Şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçladıkları belirtilerek, şüpheliler Mahmut Sağır ve Burak Kaya'nın fikir, irade ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, kaldıkları odadan ayrılmadan önce odada bulunan eşyaları tutuşturmak suretiyle bilerek yangın çıkarttıkları ve akabinde aparttan ayrıldıkları aktarıldı.

Çıkan yangın sonucunda şüphelilerin kaldığı odanın hemen bitişindeki odada kalan Yusuf Can Döğüşcü’nün hayatını kaybettiği belirtildi. İtfaiye raporunda yangının ayrıca bina ve eşyalara da sıçrayarak zarara neden olduğu belirtildi.

Aralarında husumet olamdığı belirtildi

Savcılık, şüphelilerin sabah erken saatlerde odalarında çıkarttıkları yangın sonucunda birbirine bitişik vaziyetteki odada kalmakta olan, ancak aralarında her hangi bir husumet bulunmayan Yusuf Can Döğüşcü’nün yanarak zarar göreceğini öngördükleri veya öngörmeleri kendilerinden beklendiği halde umursamayıp eylemi gerçekleştirerek olası kastla sorumlu olmaları gerektiğini kaydetti.

Müebbet hapis talebi

Savcılık Mahmut Sağır ve Burak Kaya'nın “yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme” suçundan müebbet hapis ile “yakarak mala zarar verme” ve “genel güvenliğin tehlikeye sokulması” suçlarından da ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını istedi. İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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