  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ALES/2 başvuruları başladı
İsrail’den alçak saldırı! 6 yaralı
Galatasaray 10 numarasını buldu
Jose Sosa'dan ayrılık açıklaması
Gündem Şarkıcı Yusuf Güney Manavgat'ta gözaltına mı alındı? Yusuf Güney neden gözaltına alındı?
Gündem

Şarkıcı Yusuf Güney Manavgat'ta gözaltına mı alındı? Yusuf Güney neden gözaltına alındı?

Türkiye günlerdir orman yangınlarıya mücadele ediyor. Yangınların devam ettiği yerler arasında Manavgat gelmekte. 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Yangın bölgesinde çok sayıda gönüllü de bulunmakta. Şarkıcı Yusuf Güney de yangınları söndürmeki çin Manavgat’ta gidenler arasında. Yusuf Güney’in bölgede gözaltına alındığı öğrenildi. Peki Yusuf Güney neden gözaltına alındı? Şarkıcı Yusuf Güney neden gözaltında?

Yeniakit Publisher
2021-08-03 13:42:00 - 2021-08-03 13:43:30
Şarkıcı Yusuf Güney Manavgat'ta gözaltına mı alındı? Yusuf Güney neden gözaltına alındı?

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki çıkan orman yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor. İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor. Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor.

Yusuf Güney neden gözaltına alındı?

Bölgedeki çalışmalara yangın söndürme tüpleriyle destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkisinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşadı. İddiaya göre Güney, istediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle kavga ettiği orman memurlarının üzerine yürüdü ve yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş etti. Bölgedeki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güney, Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü. Şarkıcı Güney'in karakoldaki sorgusu sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay