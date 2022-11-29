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Medya Şarkıcı Özcan Deniz ile ilgili flaş gelişme!
Medya

Şarkıcı Özcan Deniz ile ilgili flaş gelişme!

Özcan Deniz'in, 2 Aralık'ta Berlin'de gerçekleşmesi beklenen konseri, ünlü şarkıcının orkestra ekibinin vize başvuruları sonuçsuz kalınca, konser ileri bir tarihe ertelendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 16:23:00 -
Şarkıcı Özcan Deniz ile ilgili flaş gelişme!

Özcan Deniz'in, 2 Aralık'ta Berlin'de gerçekleşmesi beklenen konseri, ünlü şarkıcının orkestra ekibinin vize başvuruları sonuçsuz kalınca, konser ileri bir tarihe ertelendi.

Özcan Deniz, 2 Aralık'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de konser vermeye hazırlanıyordu. Ünlü şarkıcı ile orkestra ekibi vize başvurusunda bulunmuştu. Ancak Deniz'in orkestra ekibinin geç başvuruda bulunmaları nedeniyle altı haftadır olumlu ya da olumsuz bir sonuç alamadıkları öğrenildi.

Bunun üzerine Özcan Deniz, konserini ertelemek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcının yapım şirketi tarafından, "Bilgilendirme" başlıklı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Özcan Deniz hayranları; 02.12.2022 günü Berlin'deki konserimiz için yaklaşık altı haftadır vize başvurusu sonucunu beklemekteyiz. Şu ana kadar olumlu ya da olumsuz sonuç alınamadığı için konserimizi 27.04.2023 tarihine ertelemek zorunda kaldığımızı duyurmak isteriz. Anlayışınız için sonsuz teşekkürler. Görüşmek dileğiyle..."

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