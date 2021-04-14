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Gündem Şarkıcı Okan Tok’tan CHP sözcüsü Faik Öztrak’a tepki: Hakkımı mahkemede arayacağım
Gündem

Şarkıcı Okan Tok’tan CHP sözcüsü Faik Öztrak’a tepki: Hakkımı mahkemede arayacağım

Şarkıcı Okan Tok'a büyük şok! İki yıl önce Kim Milyoner Olmak İster?'e katılan ve ilk soruda elenen Tok, yarışmadan alınmış görselini CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın sosyal medyada paylaştığını gördü. Görselinin izin alınmadan ve üzerinde oynamalar yapılarak paylaşılmasına tepki gösteren Tok, "Siyaset, insan onurunu zedeleyip aşağılayarak ve başkalarının özgürlük alanını ihlal ederek yapılamaz. Hakkımı mahkemede arayacağım" dedi

Yeniakit Publisher
2021-04-14 07:40:00 -
Şarkıcı Okan Tok’tan CHP sözcüsü Faik Öztrak’a tepki: Hakkımı mahkemede arayacağım

Şarkıcı Okan Tok, 3 Kasım 2019'da 'Kim Milyoner Olmak İster?'e katılmış, ilk soruda elenmişti. CHP sözcüsü Faik Öztrak ise Tok'un o günkü yarışmadan fotoğrafı üzerinde oynamalar yapıp izinsiz şekilde sosyal medyada paylaştı. Kendi resmiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada hedef alındığını gören Tok, hakkını mahkemede arayacağını açıkladı. 

Siyasete alet edilmesine çok sinirlenen Tok, şöyle konuştu: "Siyaset, insan onurunu zedeleyici, aşağılayıcı ve başkalarının özgürlük alanını ihlal ederek yapılmaz. İzin almadan resmimi nasıl kullanabilir? Akıl, mantık ve ahlak kuralları çerçevesinde düşüncelerini yansıtamayan kişinin CHP'nin sözcüsü olması daha da vahim. Sosyal medyada insanları inciten, hakaret eden kişiler büyük cezalar almalı ki bu şekilde at koşturamasınlar."

 

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Yorumlar

millete insana istiklale milli ruha saygisiz tetikci/yalanci/istismarci zihniyetin SIYASET YAPTIGINI MI ZANNEDIYORSUN :)))

siyasetin bir ilkesi, onuru, vatana-millete-insana hizmet VE IKTIDAR OLMA AMACI VARDIR ve genel baskanlar kasetle, darbeyle, abidikgubidikle srcilmez, sonsuz basarisizlik hakki verilmez:)))
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