Şarkıcı Gülşen için flaş karar! Azgın azınlığın istediği oldu, mahkemeden 'sapık'a skandal tahliye!

İmam hatiplilere yönelik hakaretleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından 26 Ağustos'ta üst mahkemeye gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu.

Dilekçede, Gülşen hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesi istenmişti.

Üst mahkeme itiraz değerlendirdi

İtirazı üst mahkeme olan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

Mahkeme gerekçesinde, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması, tutuklama maddeleri dikkate alındığında alınması muhtemel cezaya ilişkin infaz koşulları da hep birlikte değerlendirildiğinde tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol tedbirleriyle sağlanabileceği nazara alınarak şüphelinin adli kontrol altına alınarak tahliyesine karar verildiği kaydedildi. Kararda adli kontrol tedbirlerine uymadığı takdirde tutuklanacağı ihtar edildi.

Skandal tahliye kararı

Tahliye kararı çıkan Gülşen 4 gün kaldığı cezaevinden tahliye oldu.

Gülşen, Beşiktaş'taki evine gitti

Gülşen Çolakoğlu saat 14.40 sıralarında Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nden çıkarak özel bir araca bindi. Gülşen saat 15.00 sıralarında Beşiktaş’ta bulunan evine giriş yaptı.

Gülşen avukatından açıklama

Şarkıcı Gülşen'e verilen tahliye kararı sonrası avukatı Emek Emre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaptı. Avukat Emre, "Tahliye hususunda çok mutluyuz. Geçen hafta perşembeden beri üzüntülü ve endişe edici bir süreç yaşadık. 25 Ağustos Perşembe sabahı emniyet güçleri, adli kolluk müvekkilin evine gidip 'İfadeye çağrılıyorsunuz, bizimle gelmeniz lazım' demek akabinde esasen usulsüzlükler o andan itibaren başlamıştı" dedi.

Emre gözaltı süreciyle ilgili ise, "Nisan ayında sarf edildiği iddia edilen çok rahatsız edici sözler var. Fakat bunun 25 Ağustos tarihinde bir suç üstü hali ihtiva etmediği çok ortada. O yüzden müvekkilin ifadeye alınış noktasında usulsüzlükler ve hukuksuzluklar baş göstermişti" diye konuştu. Tutuklamanın yapılabilmesi için kuvvetli bir delil olması gerektiğini ifade eden avukat Emre, oradaki sözlerin isnat edilen suçun oluşması için yeterli olmadığını, çünkü kamu güvenliğinde acil bir tehlike oluşturmadığını vurguladı. Yargıtay'ın Gülşen'in tutuklandığı TCK 216/1. maddesi ile ilgili içtihatları olduğunu, şiddet teşvikinde bulunmayan soyut kavramların bu suçu oluşturmadığını ifade eden avukat Emre, "Bugün çok mutluyuz. İtirazımız neticesinde mahkeme değerlendirdi ve tutukluluk halini sonlandırdı" dedi.

Ev hapsine itirazda bulunacak

Avukat Emek Emre ev hapsi ile ilgili ise "Yine kişinin seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir maddedir. Tutuklamanın kaldırıldığı mahkemenin gerekçesinde, müvekkil Gülşen'in 'kaçma şüphesi olmadığı ve delil karartma durumunun mümkün olamayacağı' belirtilmişken buna rağmen bir ev hapsi uygulanması da bizim açımızdan hukukla çok bağdaşmamaktadır. Ev hapsi kararına yönelik de sulh ceza hakimliğine, bu kararın yeniden değerlendirilmesi, eğer mümkünse kaldırılması yönünde taleplerimiz olacak" şeklinde konuştu. Avukat Emre, "Bugün çıkacaktır. İnfaz kurumuna geçeceğim. Normal şartlarda akşam sayımından sonra bırakılır diye düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim daha erken de bırakılabilir" dedi.

Poşet içerisinde kıyafet götürüldü

Gülşen'e tahliyesinden önce poşet içerisinde kıyafet götürüldüğü dikkat çekti. Cezaevinden ilk olarak Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu çıktı. Çolakoğlu, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Gülşen Çolakoğlu cezaevindeki işlemlerin ardından avukatı Emek Emre ile birlikte kapıya yönelirken, şarkıcının sevenleri ve basın mensupları kalabalık oluşturdu. Cezaevi önünde önlem alan güvenlik görevlileri, kalabalığı kapıdan uzaklaştırmaya çalışırken, lüks bir minibüs cezaevi kapısına yanaştı. Sanatçı Gülşen hızla kendisini bekleyen minibüse yönelirken, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Gülşen'i taşıyan minibüs, beraberindeki araçlarla cezaevinden ayrıldı. Araç konvoyu Gülşen Çolakoğlu'nun Beşiktaş'taki evine doğru hareket etti.