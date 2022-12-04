Şarkıcı Edis şimdi fena yandı! Davada flaş gelişme...

Şarkıcı Edis ile menajerlik şirketi Bon Prodüksiyon arasında yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı. İkinci davada Edis, 1 milyon 22 bin TL ödeme ile karşı karşıya kaldı. Bon Prodüksiyon'dan konu ile alakalı açıklama geldi.

Şarkıcı Edis Görgülü'nün daha önce beraber çalıştığı yapım şirketi Bon Prodüksiyon ile davasında ilk davayı Bon Prodüksiyon kazanmıştı. O davada yeni bir gelişme yaşandı. Edis Görgülü, ikinci davada 1 milyon 22 bin TL ödeme ile karşı karşıya kaldı.

Bon Prodüksiyon Yapım Şirketi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçmişte menajerliğini yürüttüğümüz Edis Görgülü ve şirketimiz arasında görülen alacak davasında, mahkeme tarafından verilen 28.10.2022 tarihli "davanın kabulüne" ilişkin karar ile davamız kabul edilmiş ve alacak iddiamız mahkeme tarafından haklı bulunmuştur. Bu doğrultuda alacağımızın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Edis Görgülü'den tahsil edilerek şirketimize ödenmesine karar verilmiştir. Edis Görgülü'ye karşı açmış olduğumuz diğer davalarımız da devam etmekte olup bu davaların sonuçlanması akabinde gerekli bilgilendirmeler tarafımızca yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."