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Gündem Şarkıcı Ebru Yaşar'dan, ahlaksız Aleyna Tilki'ye sert tepki
Gündem

Şarkıcı Ebru Yaşar'dan, ahlaksız Aleyna Tilki'ye sert tepki

Son klibiyle ahlaksızlıkta zirve yapan Aleyna Tilki'ye şarkıcı Ebru Yaşar'dan "Kanalı değiştiririm, çocuklarıma izletmem" tepkisi geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 14:15:00 -
Şarkıcı Ebru Yaşar'dan, ahlaksız Aleyna Tilki'ye sert tepki

Son klibiyle ahlaksızlıkta zirve yapan Aleyna Tilki'ye şarkıcı Ebru Yaşar'dan "Kanalı değiştiririm, çocuklarıma izletmem" tepkisi geldi. Tilki'nin iç çamaşırıyla yatak odasında dans ettiği ve motorun üzerinde eteğini çıkardığı sahnelerin yer aldığı pespaye klibe veryansın eden Yaşar, "Çocuklar görünce, 'Niye böyle çıkmış?' diye soruyor. Yanlış bulduğum görüntülerde kanal değiştirir, onlara izletmem!" ifadelerini kullandı.

 

 

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Yorumlar

Arif

Onun da gençliğini biliyoruz. Ebru Yaşar "Aşkımız budaya kadar" şarkısının klibini çocuklarına izleyebiliyorsa, Aleyna Tilki'yi hayli hayli izletir.

Emekli

Ar damarı çatlamış sanatçımı oluyor bu tilki
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