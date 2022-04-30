Şarkıcı Ebru Yaşar'dan, ahlaksız Aleyna Tilki'ye sert tepki
Son klibiyle ahlaksızlıkta zirve yapan Aleyna Tilki'ye şarkıcı Ebru Yaşar'dan "Kanalı değiştiririm, çocuklarıma izletmem" tepkisi geldi.
Son klibiyle ahlaksızlıkta zirve yapan Aleyna Tilki'ye şarkıcı Ebru Yaşar'dan "Kanalı değiştiririm, çocuklarıma izletmem" tepkisi geldi. Tilki'nin iç çamaşırıyla yatak odasında dans ettiği ve motorun üzerinde eteğini çıkardığı sahnelerin yer aldığı pespaye klibe veryansın eden Yaşar, "Çocuklar görünce, 'Niye böyle çıkmış?' diye soruyor. Yanlış bulduğum görüntülerde kanal değiştirir, onlara izletmem!" ifadelerini kullandı.