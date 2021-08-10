Şarkıcı Bulut Duman hakkında korkunç iddia! 'Eşcinsel ilişki yaşadığı erkeği çocuğuna istismara azmettirdi'

Evlat edindiği 2 yaşındaki çocuğuna, başka bir erkek tarafından cinsel istismarda bulunulması için azmettirdiği iddia edilen şarkıcı Bulut Duman hakkında dava açıldı. Hakkında mide bulandıran iddialar olan 31 yaşındaki Bulut Duman için 27 yıldan az olmamak şartı ile hapis cezası isteniyor.

'Eşcinsel ilişki yaşadığı erkeğe çocuğunu istismar ettirmek istedi!' iddiası

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bulut Duman hakkında hazırladığı iddianameye göre; Duman 7 Kasım 2020 tarihinde Kadıköy'deki ikamet adresinde A.Ü ismindeki bir erkekle cinsel ilişki yaşadı. Duman ile ilişki yaşayan A.Ü ifadesinde, Bulut Duman'ın kendisini, 2 yaşındaki çocukla cinsel istismarda bulunmaya azmettirdiğini iddia etti. İddianamede cinsel istismara uğradığı belirtilen 2 yaşındaki çocuğun Bulut Duman tarafından evlatlık olarak alındığı ifade edildi.

Savcılık iddianamesinde 'yeterli şüphe bulunduğu' ifade edildi

A.Ü ifadesinde, çocuğa cinsel istirmarda bulunmayı kabul etmediğini, bunun üzerine Bulut Duman'ın, kendisine, "Ben zaten çocuk gelişimciyim. Bebekler 15 aylıkken böyle bir durumu anlamazlar." cevabını verdiğini söyledi. Bulut Duman'ın, hakkındaki suçlamayı kabul etmediği öğrenilirken, savcılık iddianamesinde şu ifade yer aldı: "Dosya içerisinde yer alan ifadeler ve sair tutanaklar birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu."

Hakkında dava açılan tutuksuz durumdaki Bulut Duman, iddianameyi kabul eden Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. Bu arada Duman, ilgili suç tarihinden 9 gün sonra olan 16 Kasım 2020'de sokakta silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı.