Şarkıcı bozuntusu Aynur Aydın'dan skandal hareket! Böyle kepazelik görülmedi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın bu sefer sahnesinde yaptığı bir hareketle yine gündemde. Geçtiğimiz günlerde konser verdiği bir mekanda hayranının elinden aldığı sigarayı içen şarkıcıya tepkiler çığ gibi büyüyor.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler eleştiri yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar o görüntüler için "Aynur Aydın, Gülşen gibi sanatçılar sadece ahlak bozuyorlar, insanların içinde sigara içince ne geçti eline?" yorumlarında bulundu.