Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'den flaş Fahrettin Koca açıklaması

Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs Türkiye’de vaka sayılarını arttırdı. Türkiye koronavirüsle büyük mücadelesini yeni tedbirlerle sürdürüyor. Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Türkiye'de salgına karşı sürecin iyi gittiğini, sağlık alanında ülkenin dünyada bir numara olduğunu belirtti.

Yengi, "Çok başarılı yönetildi Türkiye bu salgın sürecinde. Biz iyi yönetiliyoruz ama insanlarımız dikkat etmiyor, kurallara yeterince uyulmuyor’’ dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çalışmalarını öven şarkıcı, ‘bakanımız canla başla mücadele ediyor. Avrupa ülkelerinden çok daha ilerideyiz’ ifadelerini ekledi.

Doğal gaz keşfi

Avrupa’nın sağlık altyapısına değinen ve sık sık yurt dışında konserler verdiğini belirten Aşkın Nur Yengi, Türkiye ile gurur duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili konuşan Aşkın Nur Yengi, ‘’Türkiye'yi çok seviyorum. Paramı bu topraklardan kazanıyorum, kızımı burada büyütüyorum. Ülkemin böyle önemli atılımlar yapmasını alkışlıyorum" diye konuştu.

Yengi, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Yeditepe konserleriyle ilgili ise, "Sektör zor bir dönemden geçiyor. Böyle bir süreçte Cumhurbaşkanlığı konserleri iyi bir hamle bence.’’ dedi.