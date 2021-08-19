Şarkıcı Aryana Taliban'dan böyle kaçtı
Afganistanlı şarkıcı Aryana Sayeed, Katar'ın başkenti Doha'ya kaçtı. Sayeed’in, yüklü miktarla Afganistan'dan Amerikan uçağıyla ayrıldığı öğrenildi.
Taliban'ın Afganistan’ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak isteyenler her yolu deniyor. Ülkeden kaçmak isteyenlerin arasında Afganistanlı sanatçı Aryana Sayeed de vardı.
Aryana Sayeed Uluslararası Kabil Havaalanı'na gelerek, Amerikan C-17 askeri kargo uçağıyla ülkeden ayrılarak Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. İddiaya göre Sayeed, ülkeden kaçmak için yüklü miktarda para ödedi.